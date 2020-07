Netflix cancela ‘Chilling Adventures of Sabrina’ y anuncia fecha de estreno de la última entrega

En 2018, Netflix anunció una nueva serie de Sabrina, aquel personaje que todos [email protected] niñ@s noventeros conocimos gracias a Sabrina, la bruja adolescente. Esa, como recordamos, fue una exitosa sitcom sobre una joven bruja que debía lidiar con los problemas de la vida y el mundo de la magia.

Era una serie divertida y Sabrina se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión. Por eso nos emocionamos con el anuncio de Chilling Adventures of Sabrina que presentaría a la nueva protagonista con una historia que dejaba de lado la comedia para dar entrada a los tonos más oscuros del cómic.

En manos de Roberto Aguirre-Sacasa, productor de la serie y jefe creativo de Archie Comics, la serie se convirtió en un éxito.

Este miércoles 8 de julio dio a conocer que no habrá más temporadas de Chilling Adventures of Sabrina, y que la cuarta y última entrega de la serie llegará a finales de 2020. No más Sabrina para el mundo.

“Trabajar en ‘Chilling Adventures of Sabrina’ ha sido un enorme honor para mí desde el día uno“, dijo Aguirre-Sacasa sobre la cancelación de acuerdo con Variety.

El anuncio de la cancelación se hizo a través de las redes sociales de Netflix y las cuentas oficiales de la serie de Sabrina. “Todo tiene un fin para la última Chilling Adventure. Nuestro capítulo final llegará este año. Coven para siempre“, escribieron con la publicación de algunas fotos que podrían pertenecer a esta última entrega.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. 🖤 pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020