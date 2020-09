Y después de un Emmy: Netflix cancela ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ con una temporada

Netflix recibió el mayor número de nominaciones a los premios Emmy 2020 por la enorme cantidad de producciones del último año. Entre las nominadas estuvo la serie de fantasía The Dark Crystal: Age of Resistance, la cual se llevó un Emmy en la categoría de mejor programa para niñ@s. Pero justo nos enteramos que Netflix decidió cancelarla con después de una temporada.

Suena extraño que después de llevarse uno de los premios más importantes de la televisión, la plataforma de streaming decida cancelarla. Pero para ser honestos, no será la primera ni la última vez que esto suceda. De acuerdo con Variety, Lisa Henson, productora ejecutiva, dijo que “Sabemos que los fans querrán saber cómo concluye este capítulo de la saga de ‘The Dark Crystal’, así que estaremos buscando maneras de contar esa historia en el futuro“.

The Dark Crystal

The Dark Crystal: Age of Resistance es una precuela de la serie original de 1982 creada por Jim Henson. Ambientada en el planeta de Thra, la historia sigue a un grupo de jóvenes Gelflings que descubren que sus líderes conocidos como Skeksis son malvados y pretenden robarse y terminar con las fuentes de energía que les otorga vida. Esto a través de un cristal oscuro. Por lo que se arma la pelea.

En la serie participaron actores y actrices de la lista A de Hollywood como Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Nathalie Emmanuel en las voces principales. En papeles secundarios pudimos escuchar la voz de Helena Bonham Carter, Mark Strong, Alicia Vikander, Mark Hamill, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Simon Pegg, Andy Samberg y más.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

El trabajo de producción en Age of Resistance es enorme. La compañía a cargo de la serie fue The Jim Henson Company, la cual fue fundada por el creador de los Muppets y productor de otros programas infantiles como Bear en la Casa Azul, entre otras. Esta producción de Netflix guardó los elementos más puros del trabajo de Henson y los combinó con tecnología de animación que mezcló fantasía y ciencia ficción.

¿Por qué la cancelaron?

Entonces, ¿por qué la cancelaron? En ninguno de los comunicados se indica la razón de que hayan terminado con The Dark Crystal: Age of Resistance, sobre todo después de llevarse un Emmy. Sin embargo, como mencionamos, no es la primera vez que Netflix cancela una producción “sin razón aparente”. Generalmente, estas decisiones se relacionan con los costos de producción y el rating de la serie.

El mejor ejemplo de esto es Sense8, una serie original de las hermanas Wachowski que causó un impacto enorme entre las audiencias… pero no el suficiente como para que Netflix pudiera seguir con ella. Después de dos temporadas, decidió cancelarla. Los fans exigieron que le dieran un cierre, por lo que la plataforma dio luz verde a un episodio final. Todo indicaba que Sense8 era exitosa, pero no lo suficiente. Y al final, Netflix debe pensar en sus números.

Si quieren un ejemplo más reciente está el de Anne with an E, la cual fue cancelada a finales de 2019 después de tres temporadas. Basada en la obra infantil de Anne of Green Gables, esta serie consiguió un enorme grupo de fans que a la fecha, siguen intentando que Netflix le dé una cuarta temporada. Los productores revelaron que intentaron convencerlos de una última entrega o incluso hacer una película… pero la plataforma no cedió.

Por acá les dejamos el tráiler de Age of Resistance para que le echen un ojo: