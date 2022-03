El fin de una era: Netflix te cobrará por compartir tu cuenta con otra persona

Ahora sí nos cayó la voladora… Después de los rumores que aparecieron a principios de este 2022, sobre que Netflix ya no nos dejaría compartir nuestra contraseña y cuenta con otras personas que no vivan con nosotros, la plataforma de streaming ya dio a conocer que cobrarán un monto extra por hacer eso.

Sí, leyeron bien. El pasado 16 de marzo la popular plataforma de series y películas dio a conocer, a través de un comunicado, que implementarán un cargo extra a quienes decidan compartir su perfil con personas que se encuentren en otra casa. Esto como una medida para seguir brindando contenido de calidad.

Netflix comenzará a cobrar un monto extra a quienes compartan su cuenta

“Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros planes Estándar y Premium”, indica la compañía en el escrito. “Si bien estos han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix”.

Netflix asegura que el compartir cuentas fuera de casa afecta su capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para sus miembros: “Así que durante el último año hemos estado trabajando en formas de permitir que los miembros que comparten fuera de su hogar lo hagan de manera fácil y segura, mientras pagan un poco más”, agrega.

Chile, Costa Rica y Perú serán los primeros países en ver reflejada esta regla

Los primeros países donde se implementará el nuevo método de pago por compartir la contraseña de Netflix serán de América Latina: se trata de Chile, Costa Rica y Perú, lugares donde los suscriptores pagarán un cargo extra por agregar el perfil de una persona que no viva en la misma casa.

Para los miembros de dichos países que tengan los planes Estándar y Premium, agregar una subcuenta para dos personas que vivan aparte –quienes tendrán sus propios perfiles y recomendaciones personalizadas– les costará unos 2 mil 380 pesos chilenos (aprox. 60 pesos mexicanos).

Los costos por dos perfiles extras en Netflix son bastante accesibles

Para el caso de Costa Rica, el monto a pagar será de 2,99 USD (alrededor de 55 pesos mexas), y para Perú la cantidad adicional será únicamente de 7.9 soles peruanos, que en nuestro país vienen siendo unos 44 pesos con el tipo de cambio actual. ¡Nada mal!

“Reconocemos que las personas tienen muchas opciones de entretenimiento, por lo que queremos asegurarnos de que las funciones nuevas sean flexibles y útiles para los miembros, cuyas suscripciones financian todos nuestros excelentes programas de TV y películas”, dice Netflix que tomarán a estos tres países como una prueba antes de implementar el pago extra en todo el mundo.

Y sin duda la medida es menos drástica que la planteada a principios de año

Aunque muchos ya brincaron con la noticia (como tu ex que seguro ya no podrá seguir usando tu cuenta sin permiso), la medida tomada por la plataforma de streaming es más liviana que la sugerida en enero de 2022, cuando el mundo creyó que había llegado la hora de sacar una membresía propia.

Como les comentamos en ese entonces y de acuerdo con The Washington Post, Netflix mandó un mensaje a un grupo limitado de personas y éste decía lo siguiente: “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”, algo que muchos interpretaron como una prohibición.

Y en teoría será así, pero sólo para quienes no paguen el monto extra que les acabamos de comentar y el cual saldría de a 30 pesos por persona en el caso del precio más caro (que es el de Chile, por ahora). ¿Cuánto creen que nos cobren en México? ¡Ahora sí se acabó la fiesta!