Para nadie es un secreto que Pollitos en Fuga fue una de las mejores películas animadas de los 2000, pues el estudio Aardman se atrevió a presentarnos una historia bastante interesante –y que para muchos no era del todo para niños–. Sin embargo, logró ganarse el cariño y reconocimiento de miles de personas en todo el mundo, gracias al maravilloso stop motion que utilizaron y por supuesto, los personajes que se volvieron entrañables.

Desde hace un buen tiempo, se especuló que podría llegar una secuela a los cines, aunque los planes nuca estuvieron tan claros. En 2018, los guionistas de la primera entrega, Karey Kirkpatrick y John O’Farrell dijeron que ya estaba en desarrollo una nueva historia sobre este grupo de gallinas, sin embargo, las cosas se calmaron y no volvimos a saber del tema hasta 2020.

Después de casi 20 años del estreno de Pollitos en fuga, parece que ahora sí se hará realidad el sueño de muchos de tener una segunda película y de la mano de Netflix. Resulta que la cuenta oficial de Twitter del gigante del streaming en el Reino Unido e Irlanda, celebró el vigésimo aniversario de esta cinta.

Pero más allá de eso, compartieron el mensaje esperado por muchos, que se asociaron con Aardman Animations para traer una secuela de esta historia, y se espera que entre en producción en 2021. Sí, así como lo leen, Kirkpatrick y O’Farrell no mentían. Por si esto fuera poco y de acuerdo con Mashable, ya existe una posible historia que continuaría con las aventuras de todas estas gallinas.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.

