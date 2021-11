Que se arme: Esto es lo que sabemos sobre la segunda temporada de ‘Arcane’

Puede que el 2021 se nos esté terminando, pero andamos cerrando el año con grandes producciones que llegarán a las distintas plataformas digitales. Tal es el caso de Netflix, que durante estos últimos días nos está presentando series y películas increíbles. Y sin duda, Arcane fue una de las grandes revelaciones dentro de todo su catálogo, una historia que dejó a miles de espectadores con el ojo cuadrado y que al parecer, pinta para tener un gran futuro con varias historias por explorar.

Fue el pasado 6 de noviembre cuando el gigante del streaming estrenó esta serie animada de aventuras, drama y comedia, basada en el universo de uno de los juegos más importantes de la actualidad, League of Legends. Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, el elenco de voces incluye a nombres bastante interesantes como Hailee Steinfeld (Kate Bichop en el MCU), Ella Purnell y hasta el mismísimo Harry Lloyd (a quien recordarán por interpretar a Vicerys en Game of Thrones).

‘Arcane’ regresará a Netflix con una segunda temporada

Para sorpresa de muchos, luego del lanzamiento de Arcane dentro del catálogo de Netflix, se convirtió en un éxito a nivel mundial. A pesar de que el último capítulo estuvo disponible el 20 de noviembre, esta historia nos dejó picados y con ganas de ver más. Pero no se preocupen, que si a ustedes les encantó lo que vieron en esta temporada, muy pronto regresará la serie a nuestras vidas con nuevas aventuras que seguramente nos volverán a sorprender y emocionarnos como niños chiquitos.

Resulta que a través de las cuentas oficiales de la producción, los creadores confirmaron que ya están armando la segunda entrega. De acuerdo con Collider, en un comunicado de prensa, las mentes maestras detrás de esta trama, Christian Linke y Alex Yee comentaron lo siguiente: “Estamos más que contentos con la respuesta positiva a la primera temporada de ‘Arcane’ y estamos trabajando duro con los magos creativos de Riot y (el estudio de animación francés]) Fortiche para crear la segunda parte”.

Esto es lo que sabemos sobre la siguiente parte de la serie

Por ahora es muy poca la información que hay sobre la segunda temporada de Arcane. Pero si andaban con el pendiente, ya es un hecho que Hailee Steinfeld, Ella Purnell y Katie Leung volverán para prestar su voz a Vi, Jinx y Caitlyn Kiramman respectivamente. En cuanto a la historia, las cosas la verdad no son muy claras, pero por como terminó el último episodio de la primera entrega, podemos deducir un poco de lo que veremos en la siguiente parte.

Como recordarán, la temporada terminó con la votación del Consejo para darle independencia a Zaun, pero es interrumpida por un cohete disparado por Jinx, que aún no supera haber matado a Silco. Y sin duda con esto podrían aparecer más conflictos y lo sucedido en la votación afectara el futuro de la serie. También continuaremos viendo la lucha de Vi y Jinx por estar juntas, así como los esfuerzos de Caitlyn por ganarse el respeto de sus semejantes, y los esfuerzos de Jayce por corregir sus errores de ambición.

Hasta el momento es todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de Arcane, la cual todavía no tiene una fecha de estreno oficial pero que seguramente se estrenará muy pronto. Pero si algo nos ha quedado claro es que luego de presentarnos a estos personajes, existe la posibilidad de que veamos a más campeones de League of Legends en el catálogo de Netflix.