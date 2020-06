Netflix estrenó la última temporada de ’13 Reasons Why’ y así reaccionó el internet

Toda esta historia inevitablemente tiene que llegar a su fin, es por eso que este 5 de junio, Netflix estrenó en su plataforma la última temporada de una de sus series más importantes de los últimos años, y por supuesto que hablamos de 13 Reasons Why. Esta serie juvenil se convirtió en un verdadero fenómeno dentro de la plataforma cuando se lanzó en 2017 por los diversos temas que trataba.

La serie era una adaptación de la novela del mismo nombre de Jay Asher que se centraba en Hannah Baker, una adolescente que al verse presionada por la sociedad y enfrentándose a la depresión, toma la decisión de quitarse la vida. A pesar de eso, la protagonista dejaba unas cintas grabadas donde explicaba a sus compañeros que ellos tenían la culpa por lo que había hecho.

Por supuesto que 13 Reasons Why no se salvó de la polémica, pues hubo un debate en redes sociales sobre cómo es que la serie presentaba problemas que lamentablemente son comunes en los adolescentes de los Estados Unidos, como la depresión y el suicidio, temas que han estado por muchos años en la agenda de salud pública del país vecino. Tanto así que Netflix eliminó la escena explícita de la muerte de Hannah Baker.

Debido a la popularidad que tenía esta historia, el gigante del streaming no tardó en anunciar una nueva temporada que también abrió la conversación sobre algunos otros temas como el aborto, la violencia sexual, el uso de armas entre adolescentes y muchos más. Por ahí también hubo otra escena en la segunda parte que involucraba una violación bastante cruda que llamó la atención.

Pero más allá de la polémica, 13 Reasons Why se posicionó como una de las series que todos los jóvenes adoptaron como suya. El éxito fue tal que Netflix la renovó para una tercera temporada, que al final nos dejó con más preguntas que respuestas. Ahora la historia giraba en torno al asesinato de Bryce, quien violó en las entregas pasadas a Hannah y a Jessica.

Así que en esta entrega se dedicaron a investigar quien de todos los cercanos él había sido el culpable, pues todos –hablando de Clay, Tony, Alex, Justin, Zach, Tyler y por supuesto Jessica– tenían razones para matarlo. Pero más allá de revelar al asesino, nos dejaron con una terrible incógnita que por fin podremos resolver.

Y por ahí dicen que no hay plazo que no se cumpla, es por eso que por fin podemos ver el final de esta serie en la plataforma. Por supuesto que el internet no se podía quedar callado ante el estreno de la última temporada de 13 Reasons Why, porque como ya lo hemos explicado, fue una serie importante para muchos jóvenes.

Ya saben, la mayoría reaccionó con tristeza porque se acaba la serie, aunque uno que otro se puso creativo y se armó unos buenos memazos, jiar jiar.

