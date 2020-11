Netflix podría hacer historia en los premios Oscar 2021; estas son sus posibles nominadas

La Metro-Goldwyn-Mayer tiene el récord de mayor número de películas nominadas en una misma edición de los premios de la Academia o los Oscars. El año era 1937 o la novena edición, y MGM obtuvo cinco nominaciones a Mejor Película: A Tale of Two Cities, San Francisco, Romeo and Juliet, Libeled Lady y la ganadora, The Great Ziegfeld.

Nota: Vean MANK de David Fincher y entenderán el poderío que representaba MGM en la época dorada de Hollywood.

Y en 2021, ese récord podría cambiar de dueño, pues Netflix tiene todo un arsenal de películas que podrían competir en la máxima categoría de la ceremonia. Y cuando decimos un arsenal, no es una exageración. Este 2020, en un año atípico y extraño, Netflix estrenó sus cartas más fuertes de la mano de actores, actrices y directores de muy alto perfil…

En otras palabras, 2021 se podría convertir en el primer año en que Netflix se lleva el máximo galardón después de ver cómo se escurría de sus manos en las últimas ediciones. Por ejemplo, con The Irishman de Martin Scorsese este 2020 y con ROMA de Alfonso Cuarón para 2019.

¿Cuáles son las películas de Netflix que podrían entrarle a los Oscar 2021?

A lo largo de 2020, se han estrenado varias películas que ya son elegibles para los premios Oscar de 2021. Netflix, como comentamos, tiene varias en su lista que no sólo podrían aparecer en Mejor Película, sino otras categorías como Actor, Actor y Actriz de Reparto, Dirección, Actriz, Fotografía, Guion y más.

Para la categoría de Mejor Película, hay dos cintas que suenan muy fuerte: The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin y MANK de David Fincher. Estas dos producciones podrían (y seguramente la tendrán) recibir nominación en la máxima categoría, además de una en Dirección y Guion original.

En cuanto a la actuación, nos atrevemos a decir que Gary Oldman estará en Mejor Actor. Con The Trial of the Chicago 7, las cosas se ponen más complicadas. Sin embargo, el nombre de Sasha Baron Cohen suena para esta misma categoría. Otros nombres que han destacado en esta cinta para Actor y Actor de Reparto, son Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Mark Rylance y Yahya Abdul-Mateen II.

Otra que está en el mapa es Ma Rainey’s Black Bottom de George C. Wolfe, la cual también podría aparecer en Mejor Película, Mejor Actor para Chadwick Boseman y Mejor Actriz de Reparto para Viola Davis.

Spike Lee volvería a la contienda, pero la realidad es que la tiene aún más complicada. En junio de 2020, a casi un año de que se celebre la ceremonia de los Oscar, Lee estrenó Da 5 Blood, la cual recibió críticas positivas en varios de sus aspectos como la dirección y la actuación. Sin embargo, y como señala Variety, la Academia suele “dejar de lado” esas películas para prestarle atención a cosas más recientes.

Quizá este sea el caso de Da 5 Bloods para la categoría de Mejor Película. Sin embargo, podría sonar para Dirección, Actor para Delroy Lindo y darle una segunda nominación a Chadwick Boseman, pero en Actor de Reparto.

Y ahora le toca George Clooney con The Midnight Sky, la cual se estrena en Netflix el próximo 23 de diciembre, pero para muchos ya es una de las favoritas para los premios Oscar. Al menos en las categorías principales de Película y Dirección. Nosotros (porque fans) destacamos la participación de Demián Bichir como parte de un elenco en el que también sobresale Felicity Jones. Ambos son actores nominados al Oscar.

Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó se estrenó en el pasado Festival de Venecia, y Vanessa Kirby, su protagonista, se llevó un León de Plata. Cuando se proyectó en el TIFF, Netflix decidió adquirir los derechos, por lo que ahora es parte de sus originales. La cinta tiene programada una fecha de estreno para enero de 2021, pero también es de esas que ya suenan para los Oscar. Vanessa Kirby podría recibir su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz.

¿Y qué hay de Charlie Kaufman con I’m Thinking of Ending Things? Retomando al mismo medio, la Academia suele dejar las “películas cerebrales” para categorías como Guion original o Guion adaptado, pocas veces son para las categorías mayores como Dirección y Película. ¿Este año puede ser distinto? Ojalá lo sea. Y lo decimos por la película, sí, pero también por el trabajo que hizo Jessie Buckley (Actriz) en la cinta junto a Jesse Plemons (Actor de reparto), incluso Toni Collette (Actriz de reparto).

Todavía quedan algunas cintas por conversar como The Life Ahead, el regreso a la actuación de Sophia Loren, y desde luego, The Devil All the Time de Antonio Campos, la cual contó con un elenco espectacular, donde residen los aplausos, pero en general, recibió críticas mixtas en su historia. Por lo que esta cinta se podría perder la edición de 2021 de los premios de la Academia.