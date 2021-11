¡Netflix lanza en México sus videojuegos para dispositivos móviles!

Si algo nos ha dejado muy claro Netflix, es que siempre buscan la manera de reinventarse y explorar otros mercados. Sin embargo, en los últimos meses nos dejaron con el ojo cuadrado cuando surgieron los rumores de que además de tener una enorme presencia en el cine y la televisión, querían incursionar en el mundo de los videojuegos (ACÁ les dejamos toda la información). Por supuesto que esta noticia sorprendió a propios y extraños, pues nadie esperaba que le entraran de lleno a esta industria.

Poco a poco, el gigante del streaming presentó algunos títulos que llegaron a ciertos países dentro de su propia plataforma. Por si esto no fuera suficiente y para confirmar que quieren hacer cosas grandes dentro del universo gamer, hace algunas semanas compraron a Night School Studios, la empresa desarolladora de juegos como Oxenfree. Sin embargo, acaban de dar un paso aún más grande al confirmar que este concepto por fin estará disponible en nuestro país.

Resulta que este 2 de noviembre, Netflix anunció con bombo y platillo que estrenarán sus primeros videojuegos en México y todo el mundo. Esta será una experiencia completamente nueva que acompañara a todas las series y películas que hay en su enorme catálogo, y que estamos seguros que muchos disfrutarán porque crearon juegos basados en algunas de sus franquicias más importantes y otros totalmente nuevos. Así que tomen nota porque no querrán despegarse del teléfono por un buen rato.

En total serán cinco los títulos que podrán disfrutar a partir de este día en la tienda de aplicaciones Google Play: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: El juego, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops. Aquí es importante mencionar que por el momento, los juegos solo estarán disponibles para los usuarios que cuenten con dispositivos Android. Eso sí, de cualquier manera, declararon que esto solo es el comienzo, pues buscan llegar a más usuarios así como crear nuevos juegos.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021