Netflix libera las primeras imágenes de ‘Maya y Los Tres’, su nueva cinta animada

Sin duda, las plataformas de streaming nos han hecho un paro a lo largo de poco más de un año de encierro, pues casi todas las semanas nos presentaban un montón de películas y series nuevecitas. Pero a lo largo de este 2021 seguirán sorprendiéndonos con producciones espectaculares, tal como lo está haciendo Netflix ya que además de los estrenos que tienen programados para estos meses, anunciaron otro proyecto interesante: Maya y Los Tres.

Sabemos que el servicio le está apostando con todo a crear y lanzar cintas animadas llamativas. En 2020 se aventaron con Over The Moon –que incluso recibió una nominación al Oscar– y recientemente la están rompiendo con The Mitchells vs. The Machines. Pero ahora y de la mano de Jorge R. Gutiérrez (director de El Libro de la Vida) nos presentan una historia fresca y entrañable que promete atrapar a chicos y grandes.

Netflix nos presenta ‘Maya y Los Tres’

Maya y Los Tres se adentra en un mundo fantástico y lleno de magia –que se dice tendrá inspiración en El Señor de los Anillos–, donde una princesa guerrera con inspiración mesoamericana se embarca en una búsqueda épica para cumplir una profecía ancestral y salvar a la humanidad de los vengativos dioses del inframundo. Para ello, tendrá que encontrar a tres míticos guerreros que la ayudarán a cumplir su misión.

En un comunicado de prensa, Jorge R. Gutiérrez contó un poco sobre lo que lo influenció a crear esta historia, que tiene un fuerte arraigo en sus raíces mexicanas y en las culturas ancestrales que alguna vez habitaron nuestro país:

“Como amante de toda la vida de las películas de fantasía de todo el mundo y profundamente inspirado en el glorioso arte mesoamericano y las exhibiciones del Museo Nacional de Antropología en mi natal Ciudad de México, creé a Maya como nuestra propia princesa guerrera águila ferozmente rebelde. Nuestra joven heroína está amorosamente inspirada en las verdaderas mujeres guerreras mexicanas de mi vida: mi madre, mi hermana y mi eterna musa, mi esposa”.

Gustavo Santaolalla compuso la música de esta película

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, que llegue una película animada sobre las maravillosas civilizaciones que poblaron México, detrás de la música de Maya y Los Tres está Gustavo Santaolalla, productor muy importante para el rock latino, que ha compuesto las rolas originales para proyectos como The Last of Us y tiene un par de Oscars entre sus premios. Así que podemos esperar temas espectaculares y llenos de sentimiento.

Hasta el momento, la cinta todavía no tiene una fecha oficial de estreno en Netflix, pero se espera que llegue a la plataforma en otoño de este 2021. Por ahora, lo único que nos queda es esperar a que suelten más información al respecto y en una de esas aparezca un teaser o tráiler que nos muestra más detalles sobre la trama, pero con estas primeras imágenes se ve que el gigante del streaming nos quieren ganar con esta película.