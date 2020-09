¡Ya queremos que se estrene! Netflix libera el último tráiler de ‘Over The Moon’

Puede que en estos momentos, la industria del entretenimiento y sobre todo las filmaciones se encuentren detenidas por la pandemia, sin embargo, un montón de estudios siguen trabajando para presentarnos proyectos interesantes y ambiciosos en lo que resta del año. Entre ellos tenemos a Netflix, quienes a pesar de todo siguen presentándonos mes con mes nuevas series y películas para matar el aburrimiento, pero una de sus más grandes apuestas para cerrar el 2020 es Over The Moon.

Y no lo decimos a la ligera, pues para producir esta cinta animada original reclutaron a lo mejor de lo mejor. Para que se den una idea, el director de esta película es Glen Keane –quien estuvo involucrado en la creación de personajes para películas como La sirenita, La bella y la bestia, Aladdín, Tarzán y Enredados–. Y por si esto no fuera suficiente, Keane colaboró con al fallecido Kobe Bryant en el corto ganador del Oscar, Dear Basketball.

La historia de Over The Moon atrapará a muchos

Pero más allá de contar con grandes nombres, Over The Moon nos presenta una historia entrañable que conquistará a muchas personas alrededor del mundo. En ella conoceremos a Fei Fei, una niña de 12 años que sueña con viajar a la Luna gracias a una vieja leyenda china que sus padres le contaron cuando era pequeña, la cual trata sobre una mujer y su amado que por diferentes circunstancias tienen que separarse.

Y aunque suena increíble (esto para nada es spoiler), con mucho esfuerzo y utilizando toda su inteligencia, logra construir un cohete para volar hasta el satélite. Sin embargo, cuando llega a la Luna se da cuenta que más allá de una simple historia, hay algo oculto que debe descifrar para regresar con su familia.

Hace algunos meses Netflix nos presentó el primer vistazo de esta espectacular película, y ahora lanzaron el último tráiler de Over The Moon con todo y una animación especial en Twitter. En él podemos ver a fondo las aventuras de Fei Fei junto a sus pequeños acompañantes, quienes deberán cumplir una misión especial encargada por la diosa de la Luna que les dará la oportunidad de volver a sus vidas normales.

Esta es una película animada que Netflix nos trae esta historia con un toque de humor y algunos números musicales, donde la familia, los sueños y la lucha constante por lo que quieres, son los principales protagonistas. Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen el tráiler final de Over The Moon, la cual se estrenará el próximo 23 de octubre a través de la plataforma de streaming: