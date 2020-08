Ay, nanita: Netflix y Mike Flanagan revelan los detalles ‘The Haunting of Bly Manor’

Si son fanáticos del terror, seguramente recordarán el trabajo que Mike Flanagan hizo junto a Netflix en 2018, pues estrenaron en la plataforma The Haunting of Hill House, una de las series de este género más relevantes de los últimos años. La historia logró atrapar –y asustar– a un montón de personas en todo el mundo, es por eso que en 2019 el gigante del streaming aprobó una nueva trama junto al mismo director.

Desde entonces, Flanagan se dedicó a desarrollar un proyecto bastante interesante y esperado por muchos, Doctor Sleep. Esta cinta protagonizada por Ewan McGregor e inspirada en el libro del mismo nombre de Stephen King, fue una secuela directa de The Shining, donde nos mostró qué era lo que pasaba con Danny Torrance después de los sucesos en el hotel Overlook y las secuelas que todo esto le dejó.

Por fin tenemos detalles de esta serie

Sin embargo, poco se sabía del proyecto que Netflix y Mike Flanagan traían entre manos. Lo único que revelaron es que se llamaría The Haunting of Bly Manor y que se basarían en la novela The Turn of the Screw del autor estadounidense Henry James para contar una historia completamente nueva, pero por fin y tras varios años de espera, ya tenemos más detalles sobre esta serie que pinta para ser una verdadera joya.

Gracias a una entrevista con Vanity Fair, Mike reveló que volverá a trabajar con gran parte del elenco de The Haunting of Hill House, como Victoria Pedretti, Carla Gugino, Kate Siegel y Oliver Jackson-Cohen. Pero quizá lo más interesante de todo fue que reveló las primeras imágenes de esta trama, las cuales se ven espeluznantes pero más allá de eso, nos emocionan y mucho. Y acá les contamos lo que se sabe al respecto de esta serie.

¿De qué va The Haunting of Bly Manor?

The Haunting of Bly Manor se desarrolla en 1987 y sigue a Dani Clayton (Pedretti), una mujer que espera escapar de su propio pasado doloroso tomando un trabajo como tutora en una mansión, cuidando a los niños huérfanos de la familia Wingrave: Miles (Benjamin Evan Ainsworth) y Flora (Amelie Bea Smith). Esto solamente es una fachada, pues en la casa donde ahora vivirá hay una sombra que se extiende a todos sus habitantes.

Es a partir de un par de hechos que ponen a dudar a Dani del sitio en el que se encuentra donde comienza la historia, pues se da cuenta de que algo extraño ocurre e inevitablemente tendrá que averiguar la verdad. Por supuesto que las cosas no serán fáciles, ya que tendrá que luchar contra los secretos de todos aquellos que habitan la casa, quienes esconden sus verdaderas caras ante ella.

La historia contará una historia de amor trágica y siniestra

Mientras que en Hill House veíamos la trama de una lucha familiar y un trauma que por años los fue arrastrando, en The House of Bly Manor se centrarán más en la psicología de cada uno de los personajes. Pero quizá la principal diferencia está en que acá se enfocarán en contar una historia sobre corazones rotos que nunca se curan y un trágico romance que lleva a los protagonista a hacer cosas impensables.

Según el propio Mike Flanagan, lo único que mantendrá de la primera serie que hizo con el gigante del streaming es el elemento sorpresa, con personajes y espectros que nadie veía venir: “Los fantasmas ocultos de la primera temporada resultaron ser una de mis cosas favoritas para jugar en el set. Parecía que a la audiencia le gustaban mucho. Me encantaba ver a la gente volver y tratar de encontrar más de ellos. Me anima a repetirlo en esta historia”.

¿Cuándo se estrenará?

Afortunadamente, esta producción fue de las pocas que se salvaron del coronavirus, pues alcanzaron a filmarla antes de que la pandemia obligara el parón en todo el mundo. Por ahora, Netflix no ha confirmado la fecha oficial en que llegará a su plataforma. Sin embargo y gracias a un espectacular póster que publicaron en sus redes sociales, podemos ver que se estrenará en otoño de 2020.

Solo nos queda esperar a que suelten los primeros teasers y tráilers de esta historia, la cual promete ser una de las series más impactantes del año. ¿Están listos para morirse de miedo?