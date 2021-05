Foto: Captura de YouTube In english, please: ¡Netflix realizará una adaptación en inglés de ‘Nosotros los Nobles’! May 4th, 3:34pm May 4th, 3:35pm Andrés Vilchis Cine

Nosotros los Nobles (2013) es una de las películas mexicanas más recordadas y al mismo tiempo, exitosas de los últimos años. Con todo y que ya tiene unos añitos de haber sido lanzada, la cinta protagonizada por Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Gil todavía se siente bien fresca para volver a brillar.

Sin embargo, no será con el mismo reparto y de hecho, tampoco en el mismo idioma pues Netflix oficialmente está trabajando en una adaptación en inglés de dicho largometraje. Y sí: ya hasta hay título y equipo de producción preparado para este proyecto.

Foto: Captura de YouTube

Anuncian una adaptación al inglés de ‘Nosotros los Nobles’

Sin duda, Nosotros los Nobles se convirtió en una de las películas mexicanas de comedia más icónicas y mejor recibidas tanto por la crítica como por el público en la última década. Y esto no es una exageración: si lo vemos detenidamente, a día de hoy todavía recordamos frases y personajes como el mismo Javi Noble, o hasta memes relacionados con la trama. Sin problema, podemos decir que esta cinta trascendió.

Y no solo ha superado la prueba del tiempo de esa manera; también lo hará con un remake de la mano de Netflix para el público de habla inglesa. Recientemente, la plataforma anunció sus planes para adaptar este largometraje, cuya nueva versión llevará por nombre We Are the Nobles.

Karla Souza en ‘Nosotros los Nobles’. Foto: Captura de YouTube

La entrega venidera será producida por el servicio de streaming en conjunto con los ejecutivos Michael Barnathan y Chris Columbus del estudio 26th Street Pictures, además del propio Gaz Alazraki, quien de hecho produjo y también fue el director en la película de 2013. La producción ejecutiva será desempeñada por Guido Rud de la casa productora FilmSharks.

“Netflix ha demostrado un compromiso inquebrantable para hacer esta película desde el principio y me siento honrado de trabajar con personas como Michael y Chris… Estoy deseando trabajar con todos los involucrados en esta nueva adaptación de la película que cambió mi vida“, detalló Gaz en un comunicado recogido por Variety.

“Hemos estado trabajando en esto con Netflix durante dos años y esperamos hacer más proyectos en inglés con ellos en el futuro. Creemos que esta película será un gran éxito a nivel mundial“, agregó Guido Rud.

Juan Pablo Gil, Karla Souza y Luis Gerardo Méndez en ‘Nosotros los Nobles’. Foto: Getty

El legado de la película

Nosotros los Nobles se lanzó hace prácticamente ocho años como un proyecto que basó su historia en el argumento de El Gran Calavera, una puesta en escena desarrollada por el dramaturgo mexicano Adolfo Torrado. Luego, para 1949, la obra de teatro se llevó a las salas de cine con una adaptación homónima dirigida por Luis Buñuel.

La cinta de Alazraki incluso tuvo una adaptación colombiana un par de años después llamada Malcriados. A día de hoy, la película protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Kalra Souza y Gonzalo Vega ostenta el récord como la segunda más taquillera de la historia en México, solo por detrás de No Se Aceptan Devoluciones, de Eugenio Derbez.

Por ahora, no se ha señalado a un posible reparto ni cuando verá la luz esta nueva entrega, pero por acá andaremos al tanto de lo que se anuncie en el futuro.