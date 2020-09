Netflix presenta el primer tráiler de ‘The Trial Of The Chicago 7’ de Aaron Sorkin

El otoño se asoma, se avecinan los festejos patrios, la NFL ha comenzado su temporada y eso sólo significa una cosa: ¡Estamos por entrar a la mejor época del año en cuanto a estrenos cinematográficos se refiere! Una muestra de ello, es la llegada del primer tráiler The Trial Of The Chicago 7 escrita y dirigida por Aaron Sorkin que se estrena en Netflix el 16 de octubre.

La película cuenta la historia de los activistas Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale quienes en la Convención Nacional Demócrata de 1968 comenzaron una protesta pacífica contra la Guerra de Vietnam que escaló rápidamente a una serie de enfrentamientos con las fuerzas armadas de los Estados Unidos, motivo por el que fueron arrestados, procesados y enjuiciados por órdenes del Presidente Nixon, en lo que ha sido uno de los capítulos más álgidos en la política estadounidense.

Will never get over the big hair energy in these first look photos from THE TRIAL OF THE CHICAGO 7.

The latest from writer/director Aaron Sorkin, detailing the the trial that followed the protests at the ’68 Democratic National Convention, is on Netflix globally 16 October. pic.twitter.com/sZtKKAU9Pb

— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 22, 2020