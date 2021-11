Es oficial: Aquí el elenco del live-action de ‘One Piece’ (con un mexicano como protagonista)

El proyecto para adaptar el legendario anime One Piece a un live-action se ha mantenido en casi completo misterio… hasta ahora. Luego de un rato bastante largo en el que solo se hablaban rumores y cosas ‘por encimita’, por fin conocemos a los protagonista de esta próxima entrega que traerá Netflix.

La revelación del elenco se dio este martes 9 de noviembre y fue a través de las redes sociales de la plataforma que se dieron a conocer a los actores y actrices que recrearán la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación. Y sí: el papel protagónico lo tiene un mexicano.

Netflix la está armando en grande con los planes que tiene para algunos animes icónicos. Por ejemplo, ya en unos días es el estreno del live-action de Cowboy Bebop (vean el tráiler AQUÍ) y otro de los proyectos que tienen en la agenda, es la adaptación de acción en vivo de One Piece.

POR ACÁ ya les habíamos platicado un poquito de lo que sabíamos sobre esta producción pues corrían algunos rumores, supuestas imágenes del set de grabación, ya se había revelado el logo y el nombre del primer episodio, entre otras cosas. ¿Y el elenco? De ese todavía no teníamos ni las más remota idea de quienes lo compondrían hasta este momento.

La plataforma de streaming y Tomorrow Studios (estudio que colabora en la producción) ya dieron a conocer al elenco del live-action de One Piece. Es el actor de origen mexicano Iñaki Godoy quien tomará el papel de Luffy, el reconocido protagonista del manga creado por Eiichiro Oda.

El elenco principal lo completan Mackenyu Arata quien interpretará a Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji. Como recordarán los fans de hueso colorado, todos esos personajes son parte de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja.

“Hemos estado trabajando con Netflix y Tomorrow Studios en el proyecto masivo que es la adaptación de la serie de acción en vivo de Hollywood de ‘One Piece’ ¿Cuántos años han pasado desde que se anunció, verdad? Pero tenga la seguridad de que hemos progresado constantemente”, dijo en un comunicado el propio Eiichiro Oda, quien además se desempeña como productor ejecutivo de la serie.

If he’s going to become the Pirate King, he’ll need a crew. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/lzSQ9YpWtg

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021