Netflix revela las primeras imágenes y el tráiler de ‘Over The Moon’

A lo largo de los años, Netflix ha apostado por proyectos de animación bastante ambiciosos –basta recordar lo qué pasó en la última entrega de los Oscar con la nominación que tuvo Klaus–, con historias maravillosas y sumamente entrañables. Pero hasta el momento no hay nada como Over The Moon, una producción original del gigante del streaming que estamos seguros que muchos amarán.

Se trata de una cinta que detrás de ella cuenta con el trabajo de algunas de las mentes creativas más importantes de la animación. El principal nombre es el de Glen Keane –quien estuvo involucrado en la creación de personajes para películas como La sirenita, La bella y la bestia, Aladdín, Tarzán y Enredados–, además también trabajó junto a Kobe Bryant en el corto ganador del Oscar, Dear Basketball.

¿Y de qué va Over The Moon?

En Over The Moon conoceremos a Fei Fei, una niña de 12 años que como todos a esa edad, tiene un montón de sueños por delante. Uno de los más grandes planes que tiene en su vida es viajar a la Luna, motivada por una vieja leyenda china que su madre le contaba sobre una diosa que vivía ahí.

Así que con la ayuda de su ingenio, determinación y apoyándose en sus conocimientos en la ciencia,esta pequeña logra construir un cohete para volar hasta dicho satélite y comprobar que aquellos cuentos que tanto le encantaban eran ciertos. Sin embargo, al llegar a la Luna se da cuenta de que todo lo que alguna vez le contaron va más allá de ser una simple historia fantástica.

A través de la familia, los sueños y la lucha constante por lo que quieres, Netflix nos trae esta historia animada con un toque de humor y con algunos números musicales (similar al trabajo anterior Keane), que cuenta con las voces de actores como Ken Jeong, Cathy Ang, Phillipa Soo, John Cho, Ruthie Ann Miles, Sandra Oh, Robert G. Chiu, Margaret Cho, y Kimiko Glenn

Para desarrollar Over The Moon, Keane junto al equipo de producción, viajaron hasta China para retratar de manera fiel cuál sería el mundo de Fei Fei. Según el propio Glen Keane: “Visitamos este pequeño y maravilloso pueblo que se convirtió en el pueblo de Fei Fei. Y fue increíble. La gente nos invitaba a sus hogares y cenamos con una familia china en su hogar.

“La gente fue muy cálida y amable. Creo que para mí, lo más inspirador fue cómo todo sucede alrededor de la comida y la mesa. Y se convirtió en los pilares de nuestra película desde el principio hasta el final, esa cena familiar fue un punto de narración tan importante”, dijo Keane.

Hablando específicamente de la protagonista, el director de la cinta mencionó que le gusta crear mujeres soñadoras, que luchan por lo que quieren y jamás se rinden:

“Amo los personajes que creen que lo imposible es posible, me gusta tener eso en mi propia vida. Todos enfrentamos probabilidades imposibles en nuestras vidas, ahora más que nunca, y nada puede detener a un personaje que persigue su objetivo. Y supongo que realmente me relaciono con eso, estos personajes que ven más allá del problema. Es muy inspirador”.

Además, Glen Keane dejó muy claro que es muy importante seguir creando esta clase de películas que motiven a la juventud a perseguir sus sueños en tiempos tan complicados como los que vivimos:

“Estas historias deben seguir, historias inspiradoras para las nuevas generaciones. Ariel se atrevió a salir a la superficie porque tenía un objetivo, y esa chispa también la tiene Fei Fei, para una niña de 12 años construir un cohete para viajar a la Luna es una locura, pero sentía que tenía que hacer esta cinta”.

Y si ya no aguantan las ganas de ver esta espectacular película, a continuación les dejamos el tráiler oficial de Over The Moon, la primera cinta de Glen Keane junto a Netflix que llegará a la plataforma en otoño de 2020: