¡Órale! Netflix se asocia con Sony para distribuir sus películas en streaming

En estos tiempos pandémicos que vivimos, las plataformas de streaming nos han salvado del aburrimiento. Muchas personas están aprovechando estos servicios para ver todas las películas y series que tienen en sus catálogos, y Netflix por supuesto que están dentro de nuestras primeras opciones. Sin embargo, tienen planes aún más grandes junto a Sony Pictures para llevar entretenimiento a todo el mundo, porque ambas empresas se aliaron.

Desde hace un buen rato, compañías como Disney, HBO y Paramount lanzaron sus propias plataformas con contenido original y producciones que a todo el mundo le encantan. Pero durante varios meses, se especuló que Sony tenía ganas de adentrarse en este mundo con un servicio similar, pero ahora nos quedó claro que en lugar de eso, prefirieron unir fuerzas con el gigante del streaming para contraatacar a estas empresas.

Netflix y Sony Pictures se asocian

Resulta que este 9 de abril, ambas empresas firmaron un acuerdo sin precedentes. De acuerdo con IndieWire, a partir de 2022, Netflix será el hogar exclusivo de los estrenos en cine de Sony Pictures, todo esto a través del método Pay One Window (esto quiere decir que las exhibirán después de que las películas salgan en las salas y se hayan publicado en DVD). Esto incluirá las futuras cintas de Spider-Man, Venom, Morbius y Bullet Train.

Por si esto no fuera suficiente, también firmaron un contrato de estreno de películas que llegarán en exclusiva al servicio, lo que aumentará la lista de películas originales de Netflix. Además, este acuerdo también le da la oportunidad a la plataforma de licenciar películas de la biblioteca de Sony. Y ya para terminar, el gigante del streaming compró los derechos de dos secuelas de Knives Out por 469 millones de dólares.

Esta alianza le trae muchas ventajas al gigante del streaming

Esta enorme alianza con Sony le da a Netflix muchas de las ventajas de las que disfrutan los servicios de streaming que se nutren de la propiedad intelectual de los estudios que han comprado a lo largo de los años y explotan su propia biblioteca de contenidos. Anteriormente, ambos tenían un acuerdo de producción de títulos de Sony Pictures Animation, pero ahora ambos unen fuerzas para intentar posicionarse en esta guerra.

“Sony Pictures es un gran socio y estamos encantados de ampliar nuestra relación a través de este acuerdo de futuro. Esto no sólo nos permite llevar su impresionante lista de franquicias cinematográficas queridas, sino que también establece una nueva fuente de películas de primera ejecución para los amantes del cine en todo el mundo”, dijo Scott Stuber, jefe de películas globales de Netflix.

Cabe aclarar que por ahora, el formato de estrenos de Sony Pictures en Netflix solamente aplicará en Estados Unidos. Aún falta ver cómo funcionará cuando lo pongan en marcha en 2022 y si es viable para que llegue al resto del mundo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les late la idea de que las muevas películas de Spider-Man se encuentre en el catálogo de Netflix? Mientras tanto, la próxima cinta que estrenarán ambos será The Mitchells vs. The Machines: