¡Ay nanita! Netflix está trabajando en una serie live-action de ‘Resident Evil’

Si fuiste de esos gamers apasionados en los 90, seguramente recuerdas con cariño a Resident Evil. El primer título nos voló la cabeza con su peculiar historia, llena de zombies y un montón de terror, fue tan exitoso y popular que se convirtió en una franquicia que hasta la fecha sigue produciendo videojuegos muuuy interesantes, pero dio el gran paso a nivel mundial cuando adaptaron su trama en la pantalla grande.

Como recordarán, a principios de 2002 se estrenó la primera película inspirada en el juego original, la cual fue protagonizada por Milla Jovovich como Alice Abernathy. Para sorpresa de muchos, recibió buenas críticas y a partir de ahí vinieron una serie de secuelas que para ser sinceros, no fueron las mejores y dejar mucho que desear, es por eso que todo terminó en 2016 cuando lanzaron la última cinta, Resident Evil: The Final Chapter.

Resident Evil regresa… y no en forma de fichas

Pero ahora, Resident Evil tendrá un segundo aire en las plataformas digitales porque Netflix está trabajando para traer una serie live action inspirada en la popular franquicia. De acuerdo con Variety, el gigante del streaming se está poniendo las pilas en un proyecto basado en los primeros títulos de Capcom, protagonizados por personajes como Albert Wesker, Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy y más.

Los detalles que revelaron fueron muy pocos pero precisos, como que será una serie de ocho capítulos de una hora cada uno, y que Constantin Films –quienes produjeron las seis películas que se estrenaron en los cines– estará a cargo de la producción. Aunque lo que llamó la atención fue que Andrew Dabb, la mente detrás de la serie Supernatural, será el escritor, productor ejecutivo y showrunner, y no solo eso, también Bronwen Hughes (The Walking Dead) dirigirá los primeros dos episodios.

Andrew Dabb pone expectativas muy altas a esta serie

Según la misma fuente, Dabb ha dicho en un montón de ocasiones que le encantaría adaptar Resident Evil en una serie (porque es su juego favorito de todos los tiempos) y por lo que cuenta, esta será una historia muy densa: “Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta asombrosa historia y traer la primera serie (…) Será para cada tipo de fanático, incluyendo aquellos que se nos unan por primera vez, la serie se completará con un montón de viejos amigos, y algunas cosas (sanguinarias, locas) que la gente nunca ha visto antes”.

Por si esto no fuera suficiente, a través de sus redes sociales Netflix confirmó la noticia publicando una imagen del guión del primer capítulo de la serie. Además y para dejarnos picados, también compartieron una muy pequeña sinópsis de lo que podremos ver en esta producción que hasta el momento no tiene fecha de estreno: “Cuando los chicos Wesker se mudan a New Racoon City, los secretos que descubren podrían ser el fin del mundo”.