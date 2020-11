Justo en la infancia: Netflix comparte imágenes de ‘We Can Be Heroes’ con Sharkboy y Lavagirl adultos

Si pasaste tu niñez por ahí de la mitad de la primera década del 2000, tal vez recuerdes con algo de emoción The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, película que a pesar de la complicada recepción que tuvo con la crítica especializada logró incrustarse en el recuerdo y gusto de muchos niños.

La cinta en vio la luz hace 15 y, tras su lanzamiento, parecía poco probable que tuviera una secuela o que fuera parte de un universo cinematográfico. Sin embargo, Netflix decidió que era tiempo de revivir la franquicia y traerla a la era del streaming con We Can Be Heroes, nuevo filme ambientado en el mismo universo que la película de 2005. La plataforma reveló hoy imágenes nuevas de los personajes y los rumores son reales: aquellos superhéroes infantiles ahora son papás.

¿Sharkboy y Lavagirl ahora son papás?

Por más que se trate de personajes de ficción, también nuestros superhéroes favoritos crecen, algunos sientan cabeza y hasta tienen hijos. Al parecer, Sharkboy y Lavagirl no iban a ser la excepción ni mucho menos. Ambos superhéroes regresarán convertidos en adultos para la nueva película del director Robert Rodríguez que se estrenará en Netflix.

La plataforma de streaming reveló este miércoles tres imágenes en las que aparece el par en sus versiones mayores de edad. “¿Te quieres sentir viejo? Sharkboy y Lavagirl son padres ahora (y su hija es interpretada por Vivien Lyra Blair, conocida también como ‘La Niña’ de Bird Box”, se lee en un comunicado en Twitter junto con las fotos de los personajes.

De acuerdo con Collider, la actriz Taylor Dooley regresará para repetir el papel que encarnó de niña como Lavagirl, mientras que el actor J.J. Dashnaw reemplazará a Taylor Lautner como el niño tiburón. Por supuesto, hay que recalcar que en esta ocasión ellos no serán los protagonista de la película, pero su aparición seguro despertará los recuerdos de la infancia de varios seguidores.

¿Qué más sabemos de ‘We Can Be Heroes’?

Como mencionamos, We Can Be Heroes será una película ambientada en el mismo universo que The Adventures of Sharkboy and Lavagirl varios años después de los sucesos de esta última. Aunque como tal no es una secuela, servirá para conocer que pasó estos personajes al llegar a la edad adulta.

La premisa de la nueva película escrita y dirigida por Robert Rodríguez -quien también dirigió la cinta de 2005- se enfoca en un grupo de niños que se reúnen para salvar a sus superheroicos padres luego de que estos hayan sido raptados por extraterrestres. Además de Dooley y Dashnaw, los otros ‘superhéroes’ que serán raptados son interpretados por Pedro Pascal (The Mandalorian), Boyd Holbrook (Narcos) y Christian Slater (Rick & Morty).

La película llegará a Netflix el 1 de enero de 2021 tras las celebraciones de año nuevo. Así que si quieres recordar un pedacito de tu niñez, puedes ir agendando esta fecha. Por lo mientras, acá te dejamos unas imágenes de Lavagirl, Sharkboy y otros personajes que aparecerán en la cinta.