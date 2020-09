¡Más zombies en TV! Netflix libera el aterrador teaser tráiler de ‘Resident Evil: Infinite Darkness’

Cuando se habla de entretenimiento, horror y zombies, Resident Evil -o Biohazard como se conoce en Japón, su país de origen- es una de las franquicias que gozan de mayor renombre. Tras el lanzamiento del primer videojuego en 1996, la macabra historia se ha expandido a otros medios como el cine y ahora lo hará a las plataformas de streaming.

Netflix ampliará su catálogo con una nueva serie basada en las aventuras de Leon S. Kennedy y Claire Redfield, dos de los personajes a los que -finalmente- se les ha dado una trama para protagonizar en TV. Lo mejor de todo: ya tenemos un tenebroso adelanto y la fecha en que podremos disfrutar -o aterrorizarnos- con dicha historia.

Claire Redfield llega a una casa abandonada equipada únicamente con una linterna. La curiosa hermana menor del oficial Chris Redfield entra y comienza a recorrer el lugar de manera sigilosa, siendo asustada repentinamente por un murciélago. Al dar la vuelta, la chica se da cuenta que sobre el suelo hay algunos objetos de cristal rotos, mismos que guían su vista hasta un sillón donde un cadáver aparece sentado con un escopeta.

La siguiente escena muestra a un zombie atacando a un hombre desconocido que se encuentra tirado en el suelo de un pasillo. Es entonces cuando aparece Leon S. Kennedy disparando contra la criatura y salvando al personaje que estaba en peligro. De esta manera, la plataforma de streaming introduce a sus protagonistas y el título de la historia, el cual será Infinite Darkness.

Junto con el adelanto se reveló que la serie –cuyo formato será en animación GGI muy similar a los videojuegos más actuales de la saga- llegará en 2021 aún sin una fecha establecida. La supervisión y producción correrá cargo del ejecutivo de Capcom, Hiroyuki Kobayashi y será desarrollada por el estudio japonés TMS Enterntainment.

Por el momento, ninguno de los estudios involucrados en el desarrollo ha dado más detalles sobre la trama, pero Netflix aseguró en un comunicado de prensa que se tratará de “un mundo de Resident Evil nunca antes visto”. Mucho misterio y expectativa la que maneja la plataforma ¿no crees?

Desde que el primer videojuego se lanzó al mercado, hemos visto a diferentes personajes protagonizar las aventuras y los intentos de supervivencia de la saga. Jill Valentine y Chris Redfield -además del equipo especial S.T.A.R.S.- han sido los guerreros más comunes de la historia, enfrentándose -ya sea en cine, videojuegos, mangas y demás- a enemigos como Albert Wesker, Némesis y a la misma Corporación Umbrella.

Vaya, incluso Milla Jovovich y su personaje Alice Abernathy -que no es canónico de la trama original- han protagonizado las cuestionadas películas de la franquicia. Con todo eso a cuestas, de repente se nos olvida que Leon y Claire fueron los personajes principales del videojuego de 1998. ¿Podría ser aquella entrega un parámetro para la nueva serie?

En Resident Evil 2, Claire buscaba a su desaparecido hermano Chris -protagonista de RE1- por Racoon City y coincide con Leon Kennedy, un oficial que recientemente había sido designado al departamento de policía de esa ciudad. Ambos hacen mancuerna y comienzan su escape para sobrevivir y rescatar a otros personajes como Ada Wong, Sherry Birkin y más.

Los productores, como mencionamos anteriormente, dicen que la serie explorará un nuevo universo de Resident Evil, pero quizá tomen un poco de influencia de la segunda entrega del videojuego por el hecho de que Claire y Leon lo protagonizan. Parece una idea accesible, pero habrá que esperar a 2021 para confirmarla.

Parece Capcom se encargarán de celebrar en grande los 25 años de Resident Evil. Apenas en este turbulento y pandémico año, la franquicia lanzó el remake de RE3: Némesis con nuevos gráficos, destacando el diseño del enemigo principal. Y eso solo fue el comienzo de los festejos.

Además de Infinite Darkness, Netflix también colaborará en 2021 con un live-action del que apenas en agosto se dio un adelanto de la historia. En un post de Twitter, la plataforma de streaming mostró una fotografía del libreto del programa y explicó un poco de la trama.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020