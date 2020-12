Risa, drama y aventura sin fin: Checa los contenidos más populares de Netflix en México durante 2020

Ya casi llega el momento de decirle adiós al 2020 definitivamente. No cabe la menor duda de que este año fue complicado, turbio y ajetreado para todos, pero no todo fue tan malo sin lo pensamos con detenimiento. El periodo de cuarentena nos alejó de la vida cotidiana, pero nos acercó a todo tipo de historias geniales de la mano de Netflix.

La plataforma de streaming fue nuestra fiel aliada en el aislamiento con todas las series, películas, documentales y de más contenidos entretenidos que, de una manera u otra, hicieron volar nuestra mente fuera nuestros hogares. Con la emoción a flor de piel, atestiguamos un montón momentos intensos, dramáticos, cómicos, de terror y más.

Vaya que la pasamos de lujo con el catálogo de Netflix aquí en México (como seguro otros países lo hicieron). Por eso queremos recapitular aquello que más ruido hizo en la plataforma durante este 2020. Y si no has visto los siguientes contenidos ¡ya no esperes más! La pasarás de maravilla.

Las risas no faltaron

Nada como una buena risa para alivianara la tensión del aislamiento. Desde luego, con todo y lo turbulento que el encierro pudiera parecer, tuvimos en Netflix una alternativa para divertirnos con grandes series y películas tan cómicas que vale la pena volver a ver -en lo que pasa la pandemia, si es que algún día se va-.

Este año, la comedia romántica fue encabezada por Mauricio Ochmann y Esmeralda Pimentel con la peli Ahí Te Encargo mientras que el buen Adam Sandler nos entregó su comedia ‘de terror’ Hubie Halloween. Pero sin duda, si hubo una serie que nos mató de la risa y se ganó nuestros corazones, esa fue La Casa De Las Flores. Vaya, hasta ‘El Cacas’ se hizo parte de la cultura popular en México. Una joya total.

Ver en YouTube

Trancazos y mucha acción cortesía de Netflix

Sí, el encierro también provocó que varios sintieran la necesidad de explotar la adrenalina y las ansias almacenadas a lo largo de los meses. Y como salir a la calle para ejercitarnos no era una opción muy viable que digamos, aprovechamos para sentir esa explosividad con varios títulos del catálogo de Netflix.

En un comunicado, la plataforma indica que este año que la visualización del género de acción incrementó en un 60 por ciento en México. Y vaya que el público le buscó porque las películas más populares de 2020 en este rubro fueron Misión de Rescate, Spenser Confidential, La Vieja Guardia y Proyecto Power.

Y si hablamos de series, Cobra Kai estuvo siempre en la preferencia de todos. Lo mejor: la rivalidad de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso continuará en 2021 con la tercera temporada del show. Dale un vistazo al tráiler recién salidito del horno y alístate para el Año Nuevo porque ya mero se estrena la nueva temporada.

Ver en YouTube

Un trip por el mundo desde tu pantalla

La pandemia le truncó a muchos compatriotas esos planes de salir de pata de perro por el mundo. Pero no agüitarse por eso no fue opción ya que Netflix nos llevó a vivir historias en diferentes partes del orbe. Los fanáticos de los zombies tuvieron la oportunidad de experimentar el terror con la película #Alive y la serie Kingdom, ambas de Corea del Sur. De hecho, este año se duplicaron en México las visualizaciones de contenido surcoreano, según indica la plataforma.

La Madre Patria también tuvo mucha presencia en el catálogo de nuestro país pues películas españolas como El Hoyo o las series La Casa de Papel y Élite se mantuvieron en tendencia constantemente. No podemos obviar de ninguna manera que este drama juvenil nos mantuvo al filo del sillón viendo la locura y desfachatez de estos peculiares estudiantes.

Y México, de hecho, también tuvo presencia alrededor del mundo. Las series Oscuro Deseo -protagonizada por Maite Perroni- y Control Z hechas en nuestro país anduvieron en el top 10 en diferentes países del planeta como Brasil, Arabia Saudita, Francia y más. ¡Wow!

Un momento para conmoverse

No todo puede ser felicidad y risas siempre. De repente, necesitamos algo que nos conmueva y que nos toque el corazón. Sin duda, Netflix lo logró con crecer a través de varias películas con las que ni la persona más ruda el planeta podría resistirse a tirar algunas lágrimas.

En este rubro, los largometrajes más impactantes para el público mexicano fueron Se Busca Papá y el estremecedor documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Pero si hablamos de una cinta peculiarmente triste, Milagro en la Celda 7 se robó las lágrimas de todo el mundo. Tres conmovedoras joyas que no puedes dejar pasar.

Netflix armó el bailongo

La música es parte de nuestra identidad; es pasión y esa características se emana a través del baile y el canto. En medio del encierro, seguro que más de una personas descubrió con Netflix sus dotes como bailarín o como cantante. Y si no fue así, al menos se inspiraron para disfrutar de la mejor manera algunas melodías.

La música de la Reina del Tex-Mex no pasa de moda y el reciente estreno de Selena: La Serie volverá a poner de moda esos pegajosos temas con las que Selena nos capturó en los 90. El k-pop está pasando un ascenso meteórico en la industria de la música y eso lo podemos ver en el documental BLACKPINK: Light Up the Sky, que nos muestra a la banda de chicas surcoreanas en su transición al estrellato.

Pero si se trata de música, baile e identidad, Ya No Estoy Aquí fue la mejor película del año en México. Tan es así que la veremos contender a Mejor Película Extranjera en la próxima entrega del Oscar en 2021. ¿Logrará llevarse la estatuilla?

Unas para romancear

El romance también tuvieron un lugar especial en nuestro corazón. Y bueno, a lo mejor no todos pudieron estar acompañador de su amorcito en esta cuarentena, pero una buena película romántica siempre viene bien para pasar el rato. Netflix no falló con el catálogo y nos dio varios melodramas de amor para seguir en la búsqueda de la persona indicada.

Si se trata de romancear, este año las películas más populares para el Netflix & Chill fueron Intercambio de Princesas, 100 Días Para Enamorarnos, El Principio, A Todos los Chicos: P.D. Todavía Te Quiero y más. Eso sí, ninguna como el complicado drama adolescente de Elle en El Stand de los Besos 2. Qué ganas de enamorarse, caray.

Ver en YouTube

Para abrir el apetito

¿A alguien más le entró la espinita por cocinar? La cuarentena fue el momento indicado para probar y descubrir nuestras habilidades culinarias, sobre todo luego de ver uno que otro programa en Netflix. Si se trata de comida, la plataforma en México puso a nuestra disposición programas de repostería como Sugar Rush: Extradulce y Nailed It!, con las que quisimos entrarle a la elaboración de pasteles y más.

Y no todo se limitó a la repostería. Este año redescubrimos los sabores y sazones callejeros del continente americano con Street Food: Latinoamérica. Parece que seis capítulos no eran suficientes, pero logramos disfrutar -y antojarnos sin duda- de varios exquisitos platillos en pantalla. México tuvo presencia en la serie pues el equipo del programa se paseó por la tradicional cocina oaxaqueña. Una delicia.

Ver en YouTube

Netflix nos recordó a la familia

La cuarentena alejó a mucha gente de sus familias. Desde luego, mantener el distanciamiento para priorizar la salud de nuestros seres queridos ha sido vital en este arduo proceso, pero ya hace falta sentir como se debe la calidez familiar, sobre todo en estas fechas decembrinas.

Ante las complicaciones de la pandemia, Netflix se rifó y nos dio un poquito de esa calidez a través de películas como Los Hermanos Willoughby, Las Crónicas de Navidad 2 y Jingle Jangle: Una Mágica Navidad, en las cuales la familia tiene un peso sustancial importante dentro de la trama.

Sin embargo, y es válido decirlo, Enola Holmes fue el título más popular en México se de momentos familiares hablamos. Este vistazo cinematográfico a la hermana menor del legendario Sherlock Holmes no lo veíamos venir con esta fuerza. Y Millie Bobbie Brown, lejos de Stranger Things, sigue demostrando que podría ser una de las actrices más talentosas de su -aún- joven generación.

¡Checa el recuento 2020 de Netflix México a continuación!