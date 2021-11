Ironía de la vida: Netflix ya trabaja en una serie de comedia sobre Blockbuster

Si fuiste niño o niña en los 90 o disfrutaste plenamente de los últimos años de esta década, seguramente recordarás con mucho cariño a Blockbuster. Este mágico lugar lleno de películas, dulces y más era de nuestros favoritos en aquella época donde éramos felices y no lo sabíamos, básicamente era el sitio perfecto si es que te latía el cine. Sin embargo, con el paso del tiempo su modelo de negocio nomás no dio para más y de plano no encontraron la manera de adaptarse a las nuevas tecnologías.

Pero dentro de esta historia de gloria y caída hay un nombre que juega un papel muy importante: Netflix. Como sabrán o quizá no, en un momento dado los creadores del ahora gigante del streaming, Reed Hastings y Marc Randolph, le propusieron a la compañía de renta de VHS y DVD’s comprar la entonces nueva empresa que habían creado por 50 millones de dólares, pero los mandaron lejos. Cuenta la leyenda que a partir de ahí juraron superar a la franquicia de videoclubes, y mírenlos ahora.

Aunque no lo crean, Netflix anda trabajando en una serie de Blockbuster

Sin embargo, parece que a Netflix ya se le olvidó todo ese rollo, tanto así que están desarrollando una serie cómica sobre Blockbuster… sí, así como lo leyeron. Resulta que de acuerdo con Deadline, la plataforma puso en marcha la producción de 10 episodios centrados en un lugar sumamente especial, ni más ni menos que la última tienda que queda en Estados Unidos (que por cierto, POR ACÁ lo pueden rentar en Airbnb para pasar una noche de películas espectacular).

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, según la misma fuente, el protagonista de esta serie será ni más ni menos que Randall Park (a quien muchos vieron recientemente como el agente Jimmy Woo en WandaVision). Además, los creadores y productores ejecutivos de este proyecto son Vanessa Ramos, David Caspe y Jackie Clark, que aportará su experiencia en otras comedias sobre trabajaos como Brooklyn Nine-Nine, Happy Endings y Superstore.

Ya para terminar y para que chequen que Netflix pondrá toda la carne al asador en esta serie, compraron los derechos para utilizar el logotipo y los uniformes de la antigua franquicia de video, así que ya quedaron lejos los años en que Blockbuster los rechazó. Por el momento no han confirmado cuándo podrían arrancar las filmaciones y mucho menos mencionaron una posible fecha de estreno, pero estamos seguros que esta producción nos dará un trancazo de nostalgia mientras reímos.