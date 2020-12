¡Ora! Netflix da luz verde a una versión coreana de ‘La Casa de Papel’

En 2021 (aunque no hay una fecha específica), llegará a Netflix la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Como sabemos, esta producción española se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión que, según datos de la plataforma de streaming, ha sido vista por millones de usuarios. Por ejemplo, la cuarta temporada ha sido vista por más de 65 millones de cuentas en todo el mundo.

Esto sólo se traduce a una fascinación por los hechos que se revelan en La Casa de Papel –el primero atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre– y los personajes principales que hemos visto: El Profesor, Tokio, Berlín, Río, Nairobi, Lisboa, Helsinki, Estocolmo… y nuevas “ciudades” que se han integrado al elenco desde 2017.

Por eso, y dada la importancia de La Casa de Papel como un fenómeno en español de la televisión, es que no nos sorprende (o tal vez sí) que Netflix haya decidido hacer una adaptación coreana de la serie… sí, tal y como lo leen.

La versión coreana de La Casa de Papel

De acuerdo con información de Variety, Netflix dio luz verde para que se realice una versión de La Casa de Papel, pero ahora en la península coreana. Alex Pina, creador y productor de la serie española, mencionó que actualmente hay una aceptación de historias de distintas culturas gracias al alcance que tiene Netflix en todo el mundo.

Y de aquí es que nace la idea de hacer una adaptación coreana de una de las series más populares no sólo de la plataforma, sino de la televisión en general. Uno de los puntos más destacados, es que se trata de una serie hablada 100 por ciento en español y un elenco dominante de este país. Esto es algo que pocas veces se había visto.

La nueva versión de La Casa de Papel, correrá a cargo de Kim Hong-sun, director coreano que ha trabajado en distintas producciones para la televisión como The Guest, Voice y Black. Todavía no se revelan detalles como quién o quiénes formarán parte del elenco, pero ya hay guionistas. Se trata de Ryu Yong-jae, conocido por escribir las series My Holo Love y Psychopath Diary.

Netflix + Corea

Desde hace algunos años, Netflix ha liberado varias producciones coreanas, tanto películas como series. Por ejemplo, en octubre estrenó los títulos Start-Up, Do Do Sol Sol La La Sol y Privacidad, las cuales liberan un par de episodios cada semana. A finales del mes de noviembre, anunció una nueva tanda de series y películas para los próximos meses y años.

Por ejemplo, en cuanto a películas coreanas, The Call se estrenó el pasado 27 de noviembre; Space Sweepers llegará a principios de 2021; y What Happened to Mr. Cha? llega el 1 de enero de 2021. En cuanto a series, Sweet Home llegará el 18 de diciembre de 2020; The Uncanny Counter se estrenó el pasado 28 de noviembre; Run On llega el 16 de diciembre de 2002; y Lovestruck in the City llegará en diciembre sin una fecha específica.

Las cuatro temporadas de La Casa de Papel, están disponibles en Netflix. Acá les dejamos una de las entrevistas que tuvimos con el elenco de la serie española antes del estreno de la cuarta temporada (la cual se estrenó en abril de 2020):