Tsss: Cancelan las películas ‘New Gods’ y ‘The Trench’ del universo de DC

Warner Bros le está dando un giro de tuerca importante a sus planes con el universo extendido de DC. Luego de los estrenos de Wonder Woman 1984 y el tremendamente bien recibido Snyder Cut de Justice League, el estudio cinematográfico parece estar listo la siguiente fase de sus franquicias…. incluso si tiene que prescindir de algunas de ellas.

Todo indica que WB y DC Films echarán para atrás las producciones de New Gods y The Trench, cancelándolas oficialmente. El anuncio se dio a conocer este jueves 1 de abril en un comunicado que circuló en diversos medios estadounidenses. ¿Qué hay detrás de todo esto? Habrá que verlo.

El mes de abril comenzó bravo para Warner Bros y DC Films. Las casas productoras siguen delineando el futuro de su universo en la pantalla grande y los fans ya esperan con expectativa alta las segundas partes de Shazam!, Aquaman, The Suicide Squad, Black Adam, entre muchas otras. Y aunque el catálogo de producciones luce robusto en ese sentido, hay dos proyectos que se congelarán -de manera indefinida-.

Las cintas de New Gods y The Trench han sido canceladas, revelaron las compañías en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. “Como parte de nuestra pizarra de planeación, algunos títulos en desarrollo [incluidos los antes mencionados] no continuarán“, detallan en el anuncio.

Sin embargo, hay una ligera posibilidad de que dichas franquicias sean retomadas en el futuro. Tal como lo indica THR, DC Films dejó la puerta abierta para que ambas historias regresen si es que se concretan nuevamente los proyectos -algo poco común en la industria, realmente-. De ser así, se buscará que regresen los mismos directores y realizadores que ya estaban vinculados a ambas producciones.

“Agradecemos a nuestros socios Ava DuVernay, Tom King (New Gods), James Wan y Peter Safran (The Trench) por su tiempo y colaboración durante este proceso y esperamos nuestra asociación continua con ellos en otras historias de DC. Los proyectos permanecerán en sus hábiles manos si se tuvieran retomar en el futuro“, remata el comunicado de Warner Bros y DC.

New Gods nos mostraría la historia de los cómics que se desarrolla en New Genesis, un mundo habitado por seres super poderosos de naturaleza tanto buena como mala. La existencia se divide en dos pueblos: Supertown (o Ciudad Celestial) gobernada por Highfather y Apokolips, liderada por Darkseid.

La adaptación cinematográfica iba a ser dirigida por Ava DuVernay con el guión de Tom King. Según menciona The Hollywood Reporter, el proyecto se complicó debido a la aparición estelar de Darkseid en el Snyder Cut de Justice League. “Tom, me encantó escribir NEW GODS contigo. Me molesta que la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather y The Furies termine de esta manera. Bucear en el cuarto mundo de [Jack] Kirby ha sido la aventura de una vida“, escribió DuVernay en su cuenta de Twitter.

Tom, I loved writing NEW GODS with you. I’m upset that the saga of Barda, Scott, Granny, Highfather and The Furies ends this way. Diving into Kirby’s Fourth World was the adventure of a lifetime. That can’t be taken away. Thank you for your friendship. And remember… #DarkseidIs pic.twitter.com/XyyIjcB8Wv

— Ava DuVernay (@ava) April 1, 2021