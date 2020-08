Honor a quien honor merece: Niños le rinden tributo a Chadwick Boseman haciendo funerales para ‘Black Panther’

El pasado 28 de agosto, el mundo se sacudió por una noticia sumamente triste y que nadie veía venir pues Chadwick Boseman, el actor que interpretó a Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel murió a los 43 años. Lo que dejó impactado a todos fue que estuvo luchando durante cuatro años contra el cáncer de colon prácticamente en silencio y para sorpresa de muchos, continuó filmando en grandes producciones.

Desde que se supo esto, el mundo del entretenimiento se detuvo unos segundos para dedicarle un montón de mensajes emotivos al actor que recientemente vimos en la cinta Da 5 Bloods de Spike Lee para Netflix. Figuras como Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Pratt, Don Cheadle y Brie Larson hasta Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Mark Hamill, Gael García Bernal, Ice Cube, el director Jordan Peele y el rapero Chance The Rapper entre otros, lamentaron su pérdida.

El mundo recuerda a Chadwick Boseman y las protestas en contra del racismo sistémico

Ellos no fueron los únicos que recordaron a Chadwick Boseman y lo honraron como se merece. La escritora y estratega política estadounidense, Maya Rupert, organizó un día después de la muerte del actor y a través de su cuenta de Twitter una fiesta para ver todos juntos Black Panther, uno de los personajes más importantes de toda su carrera y que muchos consideran relevante en estos tiempos de lucha contra el racismo.

Como recordarán, el 2020 además de estar marcado por el coronavirus, en los Estados Unidos y gran parte del mundo revivió el movimiento Black Lives Matter a raíz del asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que murió asfixiado por un policía (acá te contamos todo al respecto). Desde entonces, miles de personas en el país vecino y en distintos países salieron a las calles para protestar en contra de la brutalidad policial.

A ellos se sumaron las protestas por los casos de Breonna Taylor y Jacob Blake. La primera murió en medio de un tiroteo cuando la policía de Louisville, Kentucky entró a su casa por error, comenzando un tiroteo entre los oficiales y el novio de la joven. El más reciente de ellos es el de Jacob Blake, quien terminó herido después de recibir cuatro disparos por parte de un agente en Wisconsin y hasta el momento, el hombre se encuentra hospitalizado y las heridas podrían haberle producido paraplejía.

Los niños le rinden tributo organizando funerales para Black Panther

Chadwick Boseman con el personaje del rey T’Challa de Wakanda fue una inspiración para la comunidad afroamericana, quienes por fin se sentían bien representados en las películas de superhéroes, específicamente en el universo de Marvel. Black Panther fue la primera película del estudio protagonizada por una persona de color, además los mensajes que Boseman dio en cada ceremonia de premiación sobre el racismo fueron muy importantes y lo catapultaron como una verdadera figura.

Pero sin duda esta influencia se ha visto presente en las nuevas generaciones, pues los más pequeños están tomándolo como un ídolo más allá de la ficción. Es por eso que ante el fallecimiento del actor, miles de niños de todo el planeta lo recordarán como el héroe que fue para todos ellos.

Juntando a todos los muñecos que tienen de los Avengers, ya saben, Hulk, Iron Man, Capitán América, Thor y más, con otros más de DC, los pequeños armaron funerales para Black Panther. Un montón de usuarios en redes sociales compartieron en redes sociales estas imágenes donde evidentemente, se les podía ver muy tristes por la muerte de Chadwick.

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤💪🏾#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig — King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020

My son and the avengers mourning the loss of Chadwick Boseman/Black Panther pic.twitter.com/OHrMHRYENk — Bryant T. Marks (@DrBryantMarks) August 30, 2020

This kid and his little Avengers had a funeral for Black Panther 😢 [FB: Kristin News] pic.twitter.com/W1QW3eiyDI — captain ‎⍟ (@iamgeekingout) August 30, 2020

Parents all over the world shared photos of their kids paying tribute to actor Chadwick Boseman, with many posing alongside Marvel Universe action figures and doing the ‘Wakanda Forever’ salute. https://t.co/hCD4j5QPK8 pic.twitter.com/ZjnubhpdvV — ABC News (@ABC) August 31, 2020

Marvel también le dedicó un emotivo video a Chadwick

El presidente de Marvel Studios, Kevin Faige, compartió un comunicado sobre la muerte de Chadwick Boseman. De acuerdo con NME, en su mensaje la mente detrás del MCU habló sobre la importancia de este actor dentro de las películas de superhéroes y su influencia para miles de personas en todo el mundo:

“El fallecimiento de Chadwick es absolutamente devastador. Era nuestro T’Challa, nuestro Black Panther, y nuestro querido amigo. Cada vez que pisaba el set, irradiaba carisma y alegría, y cada vez que aparecía en la pantalla, creaba algo verdaderamente indeleble. Personificaba a mucha gente increíble en su trabajo, y nadie mejor que él para dar vida a estos grandes hombres. Era tan inteligente y amable y poderoso y fuerte como cualquier persona que retratara. Ahora toma su lugar junto a ellos como un icono para estos tiempos de protesta”.

Además, hace algunas horas compartieron un video detrás de cámaras de la filmación de Black Panther y las cintas de Avengers donde apareció Chadwick, mientras actores como Michael B. Jordan, Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Lupita Nyong’o y más hablan sobre todo lo que le aportó al universo de Marvel, cerrando con una frase que le sacará la lagrimita a más de uno: “tú siempre serás nuestro rey”.

Un artista hizo una obra en honor al actor

Por si no fuera suficiente, el arte también reaccionó ante el fallecimiento de Chadwick Boseman. El pintor senegalés Boubou –que es reconocido a nivel mundial por crear espectaculares obras usando lo que tiene en sus manos– le dedicó un cuadro utilizando únicamente unas rosas y combinando diferentes pinturas para tener tonos como negro, gris y blanco.

A través de un video publicado en Twitter, podemos ver cómo es que Boubou pintó al actor que le dio vida a uno de los héroes más importantes de Marvel, dejando claro que su influencia fue más allá de las películas, las personas lo consideran un icono que los representa y eso nadie lo podrá cambiar jamás.