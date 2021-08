¡’Noche de Fuego” de Tatiana Huezo llegará al catálogo de Netflix!

El 2021 está siendo un gran año para los cineastas mexicanos, pues muchos la están rompiendo en los festivales más importantes del mundo con sus películas. Entre ellas por supuesto que está Tatiana Huezo, pues la directora mexicana y salvadoreña triunfó en el Festival de Cannes de 2021 con su película Noche de fuego, la cual incluso –y para que chequen el dato–, recibió una enorme ovación de pie que duró ni más ni menos que 10 minutos.

Por si esto no fuera suficiente, con esta cinta, Tatiana también recibió una Mención especial dentro de Una cierta mirada, sección de Cannes que presenta filmes cuya narrativa es innovadora además de debuts cinematográficos. Por supuesto que con todas estos reconocimientos, nos morimos por verla completa; pero no se preocupen, que muy pronto tendrán chance de disfrutarla y es más, ni siquiera tendrán que salir de casa para echársela.

Netflix se rifará estrenando ‘Noche de fuego’ de Tatiana Huezo

Resulta que este 11 de agosto, Netflix anunció que en septiembre festejarán con todo el mes patrio estrenando un montón de títulos nacionales espectaculares. Sin embargo, dentro de todas las producciones que revelaron y que agregaran a su ya enorme catálogo, nos llamó la atención y puso contentos ver que por fin y después de triunfar en Cannes, el gigante del streaming estrenará Noche de fuego de Tatiana Huezo.

Hasta el momento no han confirmado la fecha exacta en la que llegará a su plataforma, pero es un hecho que podremos verla próximamente y mientras esperamos a que nos digan el día en que estará disponible, POR ACÁ pueden checar la plática que tuvimos con Tatiana Huezo. Y aunque esta noticia nos emocionó como no tienen idea, no son las únicas películas que veremos muy pronto en nuestros sillones.

Acá les dejamos la lista con las demás películas que llegarán al catálogo

Por supuesto que esta no fue la única producción que Netflix reveló como parte de los contenidos que lanzarán para festejar septiembre. Además, de Noche de Fuego, revelaron que estará disponible otra joyita del cine mexicano, Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Sin embargo, lo que llamó la atención de este anuncio es que confirmaron que están trabajando en una adaptación cinematográfica de Pedro Páramo, la gran obra de Juan Rulfo.

La Diosa de Asfalto – 11 de agosto

Amores Modernos – 18 de agosto

No sé si cortarme las venas o dejármelas largas -27 de agosto

Amor de mis amores – 3 de septiembre

Amores perros – 10 de septiembre

Próximamente