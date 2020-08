¡Noche de películas! Convierten el último Blockbuster en un Airbnb

En su momento, Blockbuster no le quiso entrar al rollo del streaming en la peor decisión de su historia. Decisión que los ha llevado de tener miles de tiendas alrededor del mundo a tener sólo una. Pero en una última decisión, optaron por mejor entrarle al negocio del arrendamiento. Así como lo escuchan, la última tienda Blockbuster se trasformó en un Airbnb para que pases una noche 100% 1990.

¿Se acuerdan de esos días en los que ver una película nueva era mucho más que sólo picarle botones a un aparato electrónico. Por allá en los años 90, querer ver una película en casa era toda una aventura gracias a Blockbuster. El pasillo de los nuevos lanzamientos, la dulcería, la alfombra azul que aún puedes visualizar, la imposibilidad de elegir sólo una película, todo eso, ahora se podrá vivir es posible que pueda experimentar esa fiebre llena de nostalgia durante la noche.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

