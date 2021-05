Noches en corto: 'A Concerto Is a Conversation' de Ben Proudfoot Kris Bowers Noches en corto: ‘A Concerto Is a Conversation’ de Ben Proudfoot Kris Bowers May 4th, 9:00pm May 4th, 9:03pm Jesús González Cine

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Estamos seguros que a muchos les empezó a gustar la música gracias a sus papás o a familiares cercanos. Aunque casi siempre, los culpables de que nos adentremos de lleno de melodías y letras que expresan pensamientos y más son los abuelitos, pues intentan transmitirnos la misma emoción que ellos sienten al escuchar sus canciones favoritas pero, ¿qué pasa cuando los nietos son los que le enseñan este mundo a los adultos mayores?

Esto lo podemos explorar en el corto A Concerto Is a Conversation, que estuvo nominado en la edición 2021 de los Oscar a Mejor cortometraje documental. La historia dirigida por Ben Proudfoot y Kris Bowers se centra en este último, pues es un pianista reconocido que ha compuesto temas para un montón de películas y videojuegos como Dear White People, Green Book, When They See Us, el Madden NFL y hasta colaboró con Kanye West y Jay-Z.

Bowers protagoniza A Concerto Is a Conversation junto a su abuelo de 91 años, quien inicia con una pregunta muy importante, ¿qué es un concierto? Y a partir de ahí, durante 13 minutos nos llevan por un viaje melancólico reflejado a través de la relación entre ambos, pero más allá de todo nos deja un mensaje maravilloso sobre la unión y la importancia que puede tener la música para crear lazos familiares. Una belleza de corto que probablemente les saque una lágrima.

‘A Concerto Is a Conversation’

