Noches en corto: ‘Alike’ de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

¿La vida pierde color cuando nos agobia la cotidianidad? De alguna manera, sí. Pero hay pequeñas cosas que nos pueden alegrar la vida y que le pueden regresar los matices brillantes a nuestros días. Y es que, en ese sentido, cuando nos acostumbramos a cierto ritmo de vida, creemos que hay hacemos lo correcto sin darnos cuenta que nuestro espíritu se va apagando poco a poco.

Esa es la idea que nos muestra el cortometraje Alike de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez a través de la tierna historia entre un padre ataviado por el trabajo y su pequeño hijo, quien le enseña de alguna manera que la vida no puede ser tan opaca después de todo. Aquí nuestra entrega de Noches en corto.

‘Alike’

En esta peculiar historia, tenemos a Copy, un hombre común que se dedica a un aburrido y desgastante trabajo de oficina. Sin embargo, su día a día lo alegra el pequeño Paste, que es su hijo. Ambos siguen una rutina normal: el adulto va al trabajo y en el trayecto, pasa a dejar a su hijo a la escuela. El niño, vibrante y curioso, se emociona incluso cuando ve a un hombre tocar su violín en la calle.

A medida que avanzan los días, el pequeño Paste comienza perder ‘el color de su vida’ pues en la escuela lo mecanizan para hacer tareas aburridas y cuando le muestra a su padre sus dibujos coloridos, este último le hace saber que debe hacer lo que le piden en la escuela porque es lo correcto. Poco a poco, el niño empieza a sufrir lo mismo que su papá, a quien la cotidianidad le ha quitado el color y las ganas de divertirse.

El adulto, sin embargo, se da cuenta que su hijo ya no es el mismo chico alegre. En ese momento, entiende que debe hacer algo para que Paste no pierda la alegría de la vida. ¿Quieres saber cómo lo hace? Por acá te dejamos el cortometraje.

Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!