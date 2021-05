Noches en corto: “Amy”, de Jacob Chase

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Para muchas personas el encontrarse a un/a exnovio/a siempre es un sentimiento agridulce (dependiendo de cómo terminaron las cosas con esa persona). Y es que si bien el volver a verle es la prueba necesaria para asegurarte que ya “superaste” a la persona en cuestión, por el otro existe el riesgo de que vuelvan a florecer esos sentimientos.

Sin embargo, ¿qué pasaría si un día te toparas con tu ex novio y al final el encuentro resultara más confuso y peligroso de lo que imaginabas? Justamente ese es el planteamiento que nos hace Amy, de Jacob Case, un cortometraje que nos muestra cómo el herir a una persona puede llevarla a querer herir a quienes lo rodean.

‘Amy’

Los ex novios Saddler (Alex Karpovsky) y Amy (Troian Bellisario) se encuentran un día en un barrio de Los Ángeles donde ambos viven a unos metros de distancia. La pareja comienza a ponerse al día con lo que les ha pasado desde que ya no están juntos y empieza a percatarse de que quizá muchas cosas de ellos no han cambiado para bien.

La situación escala al punto en el que ambos terminan en la cama. Si bien esto podría parecer el inicio de una reconciliación, al final nos damos cuenta de que el encuentro no fue tan casual y que uno de ellos tenía la intención de pagarle a su ex con la misma moneda con la que le correspondió antes. Un plato de venganza servido muy frío.

Les dejamos el corto para que lo chequen:

Noches en corto, como les contamos, es una nueva sección de sopitas.com en el que todas las noches, te recomendaremos un cortometraje que ande circulando por ahí y que valga la pena que lo veas. Sin embargo, no sólo es un espacio de recomendación, sino una oportunidad de que nos presentes tu trabajo.

Envía a [email protected] sopitas.com tu cortometraje para que le echemos un ojo y eventualmente, le hagamos un espacio en la sección. Por favor, en el cuerpo del texto no olvides presentarte, poner otros trabajos que hayas realizado (si este es tu debut, no hay bronca), y un poco de la historia detrás del corto que nos quieras compartir.

Te pedimos también que el cortometraje esté disponible en alguna plataforma o red como YouTube, Vimeo y más. Si decides que lo liberemos de manera exclusiva en Noches en corto, nos ponemos en contacto y platicamos sobre su salida.