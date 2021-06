Noches en corto: ‘Boundin’, de Bud Luckey

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

En un mundo terriblemente superficial y con estándares de belleza que muchas veces parecen inalcanzables, no cabe duda que cada día es más complicado el camino para poder aceptarnos tal y como somos. Y es que nos guste o no, las personas suelen subestimar nuestras capacidades sólo por nuestro aspecto.

Sin embargo, es importante recordarnos a diario lo valiosos que somos más allá de ser una cara bonita o no. Justamente ese es el mensaje que nos da ‘Boundin’, un cortometraje distribuido por Pixar y dirigido por Bud Luckey, el cual nos muestra que el físico no lo es todo y no debemos de detenernos sólo porque éste cambie.

Boundin’

El corto nos muestra a una oveja que es bastante popular entre los animales de su entorno gracias a sus pasos de baile. Un día y sin esperarlo la oveja es trasquilada y pierde su lana por completo. Algo que le hace perder la seguridad en sí mismo, pues los castores que antes la admiraban ahora se ríen de él.

Para la suerte de la oveja, un antílope se topa en su camino y le enseña otro talento que no conocía: el saltar muy alto. La oveja de la historia comienza a practicar y eso le hace recuperar su confianza y a recordar su valor, pues aunque meses después la vuelven a trasquilar ahora sabe que su aspecto físico no es lo que lo hace especial.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!