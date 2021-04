Noches en corto: ‘Brotherhood’ de Meryam Joober

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

A pesar de que muchas veces creemos saber todo de la gente que está presente en nuestras vidas, hay casos en los que nos damos cuenta de que [email protected] a [email protected] que pensábamos conocer como la palma de nuestra mano, en realidad son personas completamente distintas e incluso, guardan un montón de secretos. Y en ocasiones, cuando revelan todas esas mentiras que ocultaron por años, notas que la realidad a veces puede superar y por mucho a la ficción.

Esto es lo que podemos ver en el cortometraje Brotherhood de la cineasta Meryam Joober, la cual fue nominada al Oscar 2020 a Mejor Cortometraje . A pesar de que lleva un buen rato viviendo en Canadá, sus raíces tunecinas la obligaron a contar esta historia, la cual explora las tensiones dentro de una familia tunecina cuando un hombre que ha estado fuera durante varios años regresa a casa con una nueva esposa siria que lleva el nicab completo –el velo tradicional de ese país que cubre el rostro de las mujeres–.

Es ahí cuando el padre comienza a sospechar de que su hijo ha estado trabajando para el Estado Islámico de Irak y Levante. Como dato curioso, el título del corto lo eligió la directora para reflejar tanto las connotaciones familiares de la palabra “hermandad” como su uso en el nombre de la controvertida organización islamista Hermanos Musulmanes. Y sin duda, esta es una historia desgarradora e intensa que estamos seguros que disfrutarán.

‘Brotherhood’

