Noches en corto: ‘Castillo y El Armado’ de Pablo Harres

¿Alguna vez han sentido que por más que lo intentan y ponen todo su empeño, nomás no pueden conseguir lo que tanto desean? No importa lo que sea, [email protected] en esta vida hemos pasado por esa situación y la verdad es que a veces necesitamos hacer una introspección (y tomar “al toro por los cuernos”). Pero siendo muy honestos, quizá esto no sea lo que necesitamos en nuestras vidas o lo que hará que nos sintamos completamente satisfechos.

En 2015 el cineasta brasileño, Pedro Harres sorprendió con un cortometraje bastante peculiar, Castillo y El Armado. Y lo decimos no solo porque la animación era simple pero al mismo tiempo espectacular, también porque la trama es sumamente interesante y que estamos casi seguros de que [email protected] se identificarán, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues por que entre otras cosas habla de enfrentarnos a nuestros demonios para lograr lo que queremos.

‘Castillo y El Armado’

Este corto nos cuenta la historia de Castillo, un hombre que vive con su familia y trabaja en un pequeño puerto, donde se gana la vida cargando alfombras. Su gran deseo es pescar pero por alguna u otra razón parece que no hay peces para él, es por eso que frustrado al no poder cumplir con su objetivo, una noche sale a enfrentarse contra el mar en una salvaje batalla que le permite desahogar toda su furia, incluida la que siente por él mismo.

Pero el resultado de esa batalla no es lo que estaba esperando y ya descubrirán por qué, pues muchas veces las cosas no son como nosotros las pensamos. El cortometraje es una reflexión a través de una animación maravillosa de que en la vida tenemos que enfrentarnos a lo que sea con tal de alcanzar nuestros sueños, pero esto no siempre será lo que necesitamos. Sin más qué decir, esta ocasión en Noches en corto les presentamos Castillo y El Armado.

