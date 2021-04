Noches en corto: ‘Cómo conocí a tu padre’ de Álex Montoya

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos

Los encuentros casuales de carácter sexual pueden tener dos desenlaces diferentes: la total satisfacción o pueden ser el momento más incómodo de la vida. Algo así sucede en el cortometraje Cómo conocí a tu padre, del director español Álex Montoya, el cual te presentamos en esta edición de Noches en Corto.

Un hombre y una mujer llegan al departamento de esta última con el simple objetivo de tener relaciones sexuales. Ambos están emocionados al tope y ella hace énfasis en que no habrá sentimientos; este es solo un instante de satisfacción carnal. El chico asiente y no pasa nada… hasta que comienzan a divertirse.

En este cortometraje juega un poco la comedia e incluso se ponen al descubierto uno que otro prejuicio sobre el sexo casual. Nuestra protagonista, en medio de ‘la acción’, no puede evitar burlarse un poco de las extrañas manera y torpes costumbres de su amante. Como se darán cuenta, lo que empezó como un coqueteo de alto grado, termina siendo un momento embarazoso… Pero con un final que resultará inesperado y poco común.

‘Cómo conocí a tu padre’

Como dato curioso, este cortometraje se llevó en 2010 una mención honorífica del jurado en el Festival Internacional de Cine de Sundance. Pasen a verlo acá arriba y pasen un buen rato.

