Noches en corto: ‘Feeling Through’ de Doug Roland

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos

Esta ocasión, en Noches en corto, les presentamos uno de los trabajos que están compitiendo por el Oscar 2021 a mejor cortometraje live action, Feeling Through. Aunque Doug Roland ya tenía cierto renombre dentro de la industria cinematográfica independiente, por aparecer en producciones como The Curiosity, Life Hack y Jada, en 2019 decidió hacer su debut como director a cargo de una historia sumamente peculiar.

Feeling Through nos presenta a un adolescente sin hogar llamado Tareek, el cual está disfrutando de una noche con sus amigos. Mientras siguen su camino, se fija en un hombre sordomudo llamado Artie que lleva un bastón y un cartel en el que pide ayuda para cruzar la calle. A partir de este momento, ambos establecen una extraña relación de amistad, y cuyo final metafórico dejará a muchos pensando en todo lo que una persona que acabas de conocer te puede enseñar.

Advertisement



‘Feeling Through’

Como dato curioso, la inspiración de Feeling Through vino cuando el propio Doug Roland tuvo una experiencia similar a la de Tareek, luego de conocer una noche a una persona sordomuda en las calles de Nueva York. Y para representar a todas estas personas de la mejor manera, para el papel de Artie contrataron al actor sordomudo Robert Tarango, quien trabaja en la cocina del Centro Nacional Helen Keller y representó una novedad en la historia del cine.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

También puedes leer: NOCHES EN CORTO: ‘CENTINELAS DEL SILENCIO’ DE ROBERT AMRAM

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!