Noches en Corto: “Hasta los Huesos” de René Castillo Rivera, una oda al ‘Día de Muertos’

El ‘Día de Muertos’ es una de las celebraciones más coloridas y hermosas de nuestro país, pues es esa época del año donde los mexicanos celebramos la muerte y preparamos el regreso de todos los seres queridos que se nos ‘adelantaron en el camino’. Una tradición en donde los muertos y los vivos logran convivir una vez más.

Al ser una de las tradiciones más icónicas de nuestro país, en varias ocasiones hemos visto como las personas de la industria del cine han hecho su intento de llevar la celebración del ‘Día de Muertos’ a la pantalla grande. Si bien podemos mencionar algunos ejemplos, en esta ocasión hablaremos del cortometraje “Hasta los Huesos”

“Hasta los Huesos”

Se trata de un corto en stop-motion hecho en México por el animador René Castillo Rivera, quien retrata de una manera divertida el viaje que hace un hombre luego de partir en el mundo terrenal, y quien al principio del cortometraje es enterrado por su compañera de vida para después llegar a un mundo donde las calacas y bailan, beben y disfrutan de la vida después de la muerte.

Aunque al principio el hombre no se acostumbra al fantástico mundo, al final se deja llevar por las maravillas de la muerte que lo seduce a través de la conocida ‘Catrina’, quien canta “La Llorona” en un lugar rodeado de otros personajes famosos de la cultura mexicana, como las famosas ‘Adelitas’ y hasta el mismo ‘Quetzalcóatl’.

Les dejamos el cortometraje “Hasta los Huesos” que es una joyota:

