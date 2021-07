Noches en corto: ‘Interior Design’ de Michel Gondry

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

No nos queda la menor duda de que Michel Gondry es uno de los nombres más grandes dentro de la industria cinematográfica. Su carrera inició dirigiendo videos para artistas enormes como The Rolling Stones, Björk, Massive Attack, Daft Punk, Foo Fighters, The White Stripes, The Chemical Brothers y muchos más. Sin embargo, destacó por filmar películas increíbles como Eternal Sunshine of the Spotless Mind y La science des rêves solo por mencionar algunas.

En 2008, Gondry se embarcó en un proyecto sumamente interesante llamado Tokyo! Se trata de una cinta conformada por tres cortometrajes y una adaptación libre de Cecil y Jordan en Nueva York, la novela grafica de la caricaturista británica, Gabrielle Bell. Y para que se de una idea, además de Michel, participaron Leos Carax –quien recientemente volvió con Annette junto a Adam Driver y Marion Cotillard– y Bong Joon-ho –que se llevó la edición 2019 de los Oscar con Parasite–.

‘Interior Design’

El segmento de Michel Gondry (el primero de esta película) se llamó Interior Design. En ella, el director francés nos cuenta la historia de Hiroko y Akira, una joven pareja que vive en las provincias de Tokio con muy poco dinero. Ambos parecen tener una relación sólida y de apoyo mutuo. Akira es un aspirante a director de cine cuya primera película se proyectará pronto en la ciudad y con suerte ayudará a impulsar su carrera.

Sin embargo, conforme van pasando los minutos y debido a distintas circunstancias, Hiroko se cuestiona su papel en esta relación, pues se siente invisible, inútil o poco apreciada. Nos levamos a spoilear el final, pero Gondry hace una reflexión densa e imaginativa sobre cómo a veces una de las dos partes dentro de una pareja termina sintiéndose como un objeto y sin una meta en la vida. Hoy en Noches en corto les presentamos Interior Design.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!