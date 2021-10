Noches en Corto: ‘Kitbull’ de Rosana Sullivan

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Seguramente más de una vez han escuchado a alguien decir que los humanos “tenemos mucho que aprenderle a los animales”, pues en diversas ocasiones hemos sido testigo de cómo son ellos quienes nos enseñan lecciones de valores como el amor, la amistad y la lealtad, los cuales a veces las personas parecen perder cada vez más.

Justamente una de esas pruebas es “Kitbull”, cortometraje animado dirigido por Rosana Sullivan y el cual pertenece a SparkShorts, una iniciativa de Disney Pixar que da vida a proyectos independientes. En esta ocasión, ‘Kitbull’ nos deja ver la hermosa amistad que se da entre un gatito y un perro pitbull, quienes han sufrido maltrato y abandono.

Debido a su pasado –el gatito fue abandonado y el perrito es usado para peleas callejeras– al principio del cortometraje vemos cómo ambos animalitos tienen algunas dificultades para poder relacionarse. Sin embargo, en algún punto ambos se dan cuenta de las cosas en común (tanto buenas y malas) que los llevan a ser amigos y protegerse.

Aunque la historia en sí es muy triste, también está llena de esperanza ya que la amistad de ambos los salva y al final los lleva a tener un final feliz, en donde aprenden que las cosas malas no duran para siempre y que siempre llega algo mejor en la vida. Se los dejamos a continuación para que derramen una lagrimita como nosotros:

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión: pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!