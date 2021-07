Noches en Corto: ‘La dama y la muerte’, de Javier Recio

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

La muerte asistida es uno de los temas que despierta polémica entre la sociedad, pues mientras muchos consideran que tener una muerte anticipada y digna es el derecho de todas las personas, algunos más creen que sólo Dios tiene el poder de decidir cuándo dejaremos este plano existencial y por ello nadie debe intervenir en ello.

Sin embargo, ¿qué tanto se debe respetar la voluntad de las personas y hasta qué punto uno puede intervenir en su estadía en la tierra? Justo esas dos preguntas nos la plantea el cortometraje ‘La Dama y la Muerte’, dirigido por el director español, Javier Recio, quien nos hace entrar en un debate sobre la muerte asistida.

‘La Dama y la Muerte’

En este cortometraje podemos ver la historia de una abuelita que vive sola en una granja, en donde espera el momento en el que muera y finalmente se pueda reunir con su amado esposo que ya no se encuentra con ella. Cierta noche parece que finalmente logrará su cometido, pues su alma comienza a separarse del cuerpo.

La cuestión es que cuando ella está a punto de llegar al más allá, de pronto regresa al mundo gracias a un desfibrilador que usan en un hospital. Esto genera una pelea entre el mundo de los vivos (representado por los médicos) y los muertos, en donde vemos cómo la abuelita solo busca poder descansar con quien fue el gran amor de su vida.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!