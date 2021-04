En esta ocasión en 'Noches en corto' les presentamos 'Little Hilly', un cortometraje muy especial que toca un tema importante: la depresión. Noches en corto: ‘Little Hilly’ de Yun-Sian Huang y Pei-Yu Liao April 13th, 9:00pm April 13th, 9:08pm Jesús González Cine

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Desde hace ya un buen rato, la depresión se ha vuelto una enfermedad que muchas personas están atendiendo. En el cine se ha hablando de esto y hay películas que exploran profundamente el tema; sin embargo, esto no es exclusivo de los adultos, pues cada vez es más frecuente ver a niñ@s sufrir en silencio, aunque en ocasiones les es muy difícil expresar lo que sienten, y afortunadamente llega una historia que puede ayudarlos: Little Hilly.

Esta es una corto sumamente espectacular. Yun-Sian Huang y Pei-Yu Liao, los directores, crean a través de la técnica stop-motion una historia desgarradora pero cautivante. Todo se centra en una pequeña niña taiwanesa de 10 años llamada Hilly, quien desde el primer momento nos demuestran que todas las cosas que la rodean, desde el lugar en el que vive hasta su maestra la desmotivan a tal punto de que evidentemente se le nota deprimida.

Foto: TIAF

Little Hilly intenta reflejar este sentimiento universal de soledad en un mundo cada vez más alineado por la tecnología y la banalidad. Sin caer en un discurso autoritario o un retrato tan crudo, a través de la sensibilidad, la empatía y una propuesta visualmente artística nos dejan muy claro que la depresión es un tema importante y que muchas circunstancias que se nos cruzan a lo largo de los años pueden influir para caer en esta enfermedad.

‘Little Hilly’

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!