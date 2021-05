Noches en corto: ‘Pioneer’ de David Lowery y una historia tenebrosa

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Dicen por ahí que las grandes mentes creativas tienen que empezar por un lado, y eso por supuesto que aplica también para el cine. Casi ningún director arrancó filmando grandes películas taquilleras, para ser muy honestos, todos iniciaron haciendo cosas pequeñas como cortometrajes. Y ese es justo el caso de David Lowery, quien en 2011 sorprendió a la industria estrenando una historia espectacular y que dejó a muchos con el ojo cuadrado.

Antes que Lowery destacara en el 2013 con su inquietante Ain’t Them Bodies Saints y que próximamente nos presentará The Green Knight de A24, produjo y dirigió un corto llamado Pioneer. La trama es muy sencilla, se trata de un hombre que en voz baja le empieza a contar una historia para dormir a su hijo pequeño que en un inicio suena inofensiva, pero conforme avanzan los minutos todo va tomando un ambiente sombrío y tenebroso.

‘Pioneer’

Sin embargo, mientras el padre va soltando más palabras y detalles en su relato, nos damos cuenta de que está narrando algo relacionado con la desaparición de la madre del niño. Con esta trama, David Lowery nos muestra su maestría para dirigir el suspenso, pero también la enorme capacidad que tiene para analizar la naturaleza humana desde un territorio sumamente doloroso y personal. Hoy en Noches en corto, los dejamos con Pioneer:

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

También puedes leer: NOCHES EN CORTO: ‘THE SAMURAI AND THE FLY’, DE HANJIN SONG

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!