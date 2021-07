Noches en corto: ‘Ripple Effect’ de Hannah Bang y Margo E. Sawaya

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

El futuro de la humanidad es un tema que constantemente se encuentra en el aire. ¿La raza humana será capaz de solventar su propia existencia? ¿Los avances tecnológicos nos permitirán subsistir de cara hacia el mañana? ¿Utopía o distopía? Y sí, lo sabemos: lo más probable es que no nos toque vivir ese momento, queridos lectores… pero la curiosidad está latente y al menos, desde el terreno de la ciencia ficción, podemos hurgar una que otra posibilidad (por más remota o ‘fumada’ que parezca).

Pues bien, si a ustedes les agrada idealizar estas cuestiones, entonces no se pueden perder por nada Ripple Effect, un cortometraje de apenas siete minutitos en el que Hannah Bang y Margo E. Sawaya nos ofrecen un curioso vistazo sobre cómo el ser humano -paradójicamente- volverá a adoptar su naturaleza colonizadora para preservarse en otros mundos.

‘Ripple Effect’

La premisa es bastante simple, pero interesante: en el futuro, la unión de la naciones de la antigua Tierra ha asentado colonias humanas en un planeta conocido como Gaia. Pero más allá de un descubrimiento revolucionario, la raza humana ha conquistado ese mundo y diezmado a sus habitantes. Los colonizadores se sumen cada vez más en un régimen ultramilitarista y violento en el que, de hecho, están dispuestos a deshacerse de todo aquel que se atraviese en su camino independientemente de su origen.

Uno de los investigadores principales de la union humana, mientras tanto, comienza a discutir con su familia. Su esposa y sus hijas le cuestionan en ese contexto sobre quiénes son en realidad los malos de esta historia. Y a partir de esta historia aparentemente aislada, se nos invita a analizar si en realidad la raza humana está haciendo bien las cosas.

Activa los subtítulos y disfruta de Ripple Effect a continuación:

Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!