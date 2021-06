Noches en corto: ‘Salad Mug’ de Ian Hubert y la visión de un futuro esperanzador

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Todos en algún punto nos hemos cuestionado, ¿cómo será el mundo en el futuro? Nuestros primeros pensamientos son autos volando, robots, hologramas y más elementos que hemos visto en un montón de películas de ciencia ficción a lo largo de los años, y siempre nos pintan un panorama desolador y caótico pero hay quienes se atreven a mostrar esta situación con un cierto toque de humanidad y hasta de esperanza por la naturaleza.

Salad Mug es un cortometraje dirigido por Ian Hubert, artista visual que ha trabajado en distintas producciones y hasta en videos musicales como el que grabaron Ed Sheeran y Camila Cabello para la rola “South of the Border”. Esta historia es el primer episodio de una serie al que realizador llamó Dynamo Dream, que son mini tramas desarrolladas en un mundo distópico con claras influencias del cyberpunk que te volará la cabeza.

‘Salad Mug’

Todo se centra en Jo, una comerciante que vende ensaladas en tazas en un mercado sumamente peculiar. Durante los 21 minutos de duración la seguimos en un día aparentemente normal a través de las densas calles del Distrito Sunset, una metrópolis futurista llena de drones con máquinas de fax, cangrejos mutantes gigantes que bloquean el tráfico y robots asesinos voladores. Aunque por ahí también hay una historia de amor que se queda en suspenso.

Pero las cosas cambian cuando de repente le sucede algo trágico durante un viaje en tren. La protagonista de Salad Mug es una flor que crece entre edificios sucios y un mundo distópico, aunque las cosas no pueden permanecer en paz por mucho tiempo, como en cualquier situación de esta vida. Hoy en Noches en corto queremos llevarlos al futuro a través de la visión de una persona talentosa en el CGI y renders visualmente espectaculares.

