Noches en corto: ‘Scrambled’ de Bastiaan Schravendeel

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

¿Qué tan desconectados estamos de la vida real? En medio del inevitable boom tecnológico, esa es una cuestión que recurrentemente sale a la luz y abre el debate sobre qué tanto realmente nos benefician o nos perjudican ciertas invenciones. Si tenemos la capacidad enfocarnos en algo más allá de la luz de las pantallas de un smartphone, es uno de los debates que salen a flote también.

Eso es un poco la idea que el cortometraje Scrambled de Bastiaan Schravendeel nos muestra a través de una curiosa historia donde el protagonista es un cubo de Rubik que tiene vida (por más raro que se pueda escuchar eso). Aquí nuestra entrega de Noches en corto de la semana.

‘Scrambled’

La premisa es sencilla: todo ocurre dentro de una estación del subterráneo, donde aparece una chica que por impuntual, ha perdido uno de los trenes. Ella se queda esperando en el anden al siguiente, pero en realidad parece no importarle mucho lo que pasa a su alrededor… esta chica solamente tiene sus audífonos puestos y se pone a jugar en su celular.

Entonces, aparece este curioso cubo Rubik que se acerca para que ella juegue con él. Por un momento, ella lo logra cuando completa uno de los lados, pero se frustra cuando se da cuenta que los demás colores de la figura nomás no encajan, así que tira el juguete, se enoja y prefiere seguir en su teléfono.

Nuestro curioso cubo Rubik insiste y vuelve a acercarse para que ella lo intente una vez más. ¿Podrá esta chica hacerlo una vez que acepta el reto? Aunque parezca una historia extraña, Scrambled tiene una gran lección sobre cómo el ser humano se ha hecho impaciente, dependiente de la tecnología y cómo ha perdido ese sentido de prestarle atención a los detalles simples pero entretenidos de la vida (como lo podría ser en este caso, un cubo de Rubik).

Aquí les dejamos el cortometraje.

¡Tú puedes aparecer en Noches en Corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!