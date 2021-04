Noches en corto: ‘The Blacksmith’ inspirado en Wes Anderson

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Una de las películas más esperadas desde hace años, por varias razones, es The French Dispatch de Wes Anderson. Primero está el director; luego está en elenco que incorpora a sus usuales como Bill Murray, Owen Wilson o Tilda Swinton, y agrega talento nuevo como Timothée Chalamet.

Luego está la historia y todos los detalles técnicos y artísticos que son únicos en la narrativa de Anderson y que, sin exagerar, fascinan a las audiencias. Por eso no nos sorprende que por ahí, algunos seguidores decidieran hacer un cortometraje inspirado en este estilo visual (no imitándolo porque es imposible). Se trata de The Blacksmith y lo deben ver.

The Blacksmith

Cody Hilliard y Tiffany Mullins nos entregan un cortometraje de apenas ocho minutos en las que vemos algunos encuadres no perfectos, pero que pretenden imitar la precisión de Anderson. También la paleta de colores hace alusión al director con algunos elementos del diseño de producción bastante atinados. Imagínense, hay raquetas de tenis colgadas en las paredes…

Aquí, una pareja parece distante, sobre todo porque es el cumpleaños de ella, pero él parece no hacerle caso o tener interés. Sin embargo, está trabajando en una sorpresa, y logra conjugarla con ayuda de un pequeño ayudante que roba un diamante.

Vale la pena echarle un ojo. Pero sí, les decimos de una vez que no están frente a una imitación de Anderson, sino de un proyecto fílmico que lo toma como inspiración. Y así, lo van a disfrutar más. Acá les dejamos The Blacksmith:

Envía tu trabajo para publicarlo en Noches en corto

Noches en corto, como les contamos, es una nueva sección de sopitas.com en el que todas las noches, te recomendaremos un cortometraje que ande circulando por ahí y que valga la pena que lo veas. Sin embargo, no sólo es un espacio de recomendación, sino una oportunidad de que nos presentes tu trabajo.

Envía a [email protected] sopitas.com tu cortometraje para que le echemos un ojo y eventualmente, le hagamos un espacio en la sección. Por favor, en el cuerpo del texto no olvides presentarte, poner otros trabajos que hayas realizado (si este es tu debut, no hay bronca), y un poco de la historia detrás del corto que nos quieras compartir.

Te pedimos también que el cortometraje esté disponible en alguna plataforma o red como YouTube, Vimeo y más. Si decides que lo liberemos de manera exclusiva en Noches en corto, nos ponemos en contacto y platicamos sobre su salida.