Noches en corto: ‘The Coin’ de Siqi Song y la búsqueda de uno mismo

Desde tiempos inmemorables, el hombre ha intentado comprender todo lo que lo rodea. Eso también incluye a sí mismo, en un aspecto físico, mental e intelectual. Y es ahí cuando encuentran ese lado espiritual que, a pesar de que no parece necesario para las actividades de nuestro día a día, en realidad lo requerimos de vez en cuando como una brújula para recordar de dónde venimos y sobre todo, a dónde vamos. Algo elemental para esta vida.

Y justo eso es lo que nos muestra The Coin, un corto donde la directora originaria de China y nominada al Oscar, Siqi Song, refleja muy bien todo lo que vivió cuando se mudó a Estados Unidos en busca de cumplir sus sueños. La historia se centra en una chica durante el Año Nuevo Chino, quien respetando las tradiciones ancestrales, está buscando dentro de un tumbling una moneda que supuestamente trae muy buena suerte.

‘The Coin’

Sin embargo, las cosas cambian cuando la protagonista pierde un tarro en su viaje a un nuevo país, el cual contiene todas las monedas de la suerte que ha coleccionando desde su infancia. Aunque la premisa no suena tan atractiva, lo increíble de esta trama es que habla de la tradición, la familia, la inmigración y la búsqueda de uno mismo. Si de plano andas en una crisis de identidad o tienes la sensación de estar perdido y desubicado, debes ver este cortometraje.

Al final, Siqi Song nos deja una lección muy valiosa, nuestro pasado es una parte esencial de lo que somos y eso es lo que nos hace especiales. Pero sobre todo nos recuerda que la fe dentro de nosotros mismos es más importante que buscar la validación de los demás. Sin más qué decir por el momento y para que disfruten de esta historia tan auténtica, en esta entrega de Noches en corto les presentamos The Coin:

