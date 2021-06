Noches en corto: ‘The Expert’ de Lauris Beinerts sobre el lado absurdo del mundo empresarial

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Cuando te contratan para llevar a cabo un proyecto en una gran empresa, se siente bien. Coordinar un trabajo es, en el ámbito profesional, un logro más para echarse al bolsillo. Sin embargo -y no nos dejarán mentir- hay veces que el cliente o esa compañía que te contrata, no es muy clara con lo que quiere. Y a veces, hasta parece un poco absurdo lo que piden.

Pero no hay de otra, “chamba es chamba” y hay que darle solución aún cuando las cosas luzcan imposibles. Esas experiencias dentro del mundo laboral son las que el cineasta Lauris Beinerts satiriza en su cortometraje The Expert, que te mostramos acá en una entrega más de Noches en corto.

‘The Expert’

En este cortometraje, el personaje conocido como Anderson es ‘el experto’, pero ¿experto en qué? No lo sabemos. Lo único que vemos es que él está con su jefe y otro compañero de trabajo en una junta con unos clientes que lo han contratado para una tarea en apariencia sencilla: dibujar siete líneas rojas. Hasta ahí, todo bien.

Pero entonces viene el cómicamente desesperante momento en que estos clientes le piden que esos siete trazos sean perpendiculares entre sí y que además, dos líneas las dibuje con tinta roja (como lo dicta la lógica), dos con tinta verde y las demás con tinta transparente. Y sí, nuestro protagonista hace la misma cara que tú al leer esto: “¡Pero qué diablos está pidiendo esta gente!”

Aún cuando Anderson se desvive por explicarle a sus clientes que es prácticamente imposible hacer lo que le piden, su jefe lo cuestiona y le dice “¿puedes o no? Tú eres el experto”. Esto es una sátira bastante creativa sobre lo absurdo que puede llegar a ser el mundo empresarial, donde a las grandes compañías muchas no les importa qué tan arriesgado, complicado o prácticamente fuera de su alcance este un trabajo; ellas buscarán la manera de llevarlo a cabo aunque el riesgo sea inminente. Y por supuesto, el empleado es el que termina pagando los platos rotos. Activa los subtítulos y velo a continuación.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!