Noches en corto: ‘The Gift’, de Julio Pot y Jean-Marc Abela

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

El amor, el amor, no deja de ser… Podemos decir con mucha seguridad que el amor es una de las mejores sensaciones del mundo. Sin embargo, también debemos decir que muchas personas sufren durante las relaciones amorosas gracias al apego emocional que crean con el ser que les roba el corazón.

Y es que aunque muchos soñamos con tener a quien amar, es muy cierto que varias personas olvidamos nuestra individualidad y creemos que hay que dar todo para ser merecedores del amor de la otra persona. Una mentira que nos han inculcado con la idea de encontrar a ‘nuestra media naranja’ o esa persona que nos ‘complemente’.

‘The Gift’

Si alguno de ustedes ha estado en esa situación, entonces pueden confirmar que ese tipo de relaciones amorosas nunca terminan bien. Pero si no se han convencido de ello, entonces conozcan el cortometraje animado ‘The Gift’, uno en el que los directores Julio Pot y Jean-Marc Abela nos recuerdan por qué todo en exceso es malo.

En este cortometraje, estrenado en el año 2013, nos muestra a un personaje que se enamora de alguien a quien le regala su corazón. Aunque al principio todo es felicidad, todo cambia cuando la chica se va y se lleva su corazón. Algo que más que causarle un dolor interminable, le da una de las mejores lecciones en su vida.

Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!