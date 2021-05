Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Michael Chaves es un nombre relativamente nuevo dentro de la industria del cine. De 2009 a 2016 dirigió y escribió varios cortometrajes. Y hace dos años, en 2019, dirigió el video musical de “bury a friend” del álbum debut de Billie Eilish titulado WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.

Su momento más grande fue cuando James Wan lo eligió para dirigir La maldición de la Llorona (su debut con un largometraje) dentro del universo cinematográfico de El Conjuro al cual también pertenecen otras cintas como las de Annabelle, The Nun, y las dos primeras cintas de The Conjuring.

Los cual nos lleva a la tercera entrega de El Conjuro bajo el título de The Devil Made Me Do It, la cual también es dirigida por Michael Chaves y está próxima a estrenarse en junio de este año. Sin embargo, acá estamos para contarles que Wan seleccionó a Chaves para entrarle a su universo a partir de su cortometraje The Maiden…

The Maiden

The Maiden de 2016 se planeta una pregunta: ¿cómo le hace un agente de bienes raíces para vender una casa (aparentemente) embrujada? Pero antes de llegar, si quiera, al cierre de la venta, el agente deberá arreglar los espacios, revisar cada rincón y quizá descubrir por sí [email protected] que la casa tiene algo malo, algo diabólico…

Eso es lo que sucede en The Maiden, el último cortometraje de Chaves que dio vueltas en varios festivales y destacada por sus elementos técnicos (utilizaron luz natural, por ejemplo), y por su historia y desarrollo, el cual explota todos los detalles de las películas de terror, pero con una historia bastante intensa.

Acá se los dejamos:

Envía tu trabajo para publicarlo en Noches en corto

Noches en corto, como les contamos, es una nueva sección de sopitas.com en el que todas las noches, te recomendaremos un cortometraje que ande circulando por ahí y que valga la pena que lo veas. Sin embargo, no sólo es un espacio de recomendación, sino una oportunidad de que nos presentes tu trabajo.

Envía a [email protected] sopitas.com tu cortometraje para que le echemos un ojo y eventualmente, le hagamos un espacio en la sección. Por favor, en el cuerpo del texto no olvides presentarte, poner otros trabajos que hayas realizado (si este es tu debut, no hay bronca), y un poco de la historia detrás del corto que nos quieras compartir.

Te pedimos también que el cortometraje esté disponible en alguna plataforma o red como YouTube, Vimeo y más. Si decides que lo liberemos de manera exclusiva en Noches en corto, nos ponemos en contacto y platicamos sobre su salida.