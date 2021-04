Noches en corto: ‘The Neighbors’ Window’ de Marshall Curry

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

La rutina puede ser muy cruel dentro de una pareja, lamentablemente en muchas ocasiones los matrimonios se separan por esta misma razón. Sin embargo, en algunos casos, suele llegar algo que hace que sus vidas cambien por completo y así, terminar con la dura monotonía. Eso es lo que nos muestran en The Neighbor’s Window, un filme que nos muestra el lado más vulnerable de las relaciones y cómo algunas personas vienen a enseñarles otra forma de vivir.

En 2020, Marshall Curry se ganó el Oscar a Mejor Cortometraje porque se aventó a contarnos la historia de Alli y Jacob, una pareja de treintañeros que viven en Nueva York con sus tres hijos pequeños. Ambos llevan una relación complicada, pues ella se la pasa estresada por cuidar a los niños mientras que él se la vive atareado gracias a que debe esforzarse diario en un trabajo de oficina para poder sacar adelanta a su familia.

Pero todo cambia cuando un matrimonio más joven que ellos se muda enfrente. Es ahí cuando los empiezan a espíar disimuladamente por la ventana, aunque eso solo saca sus más grandes frustraciones, pues están amargados por su pérdida de juventud y sus nuevas responsabilidades como padres. Sin embargo, un suceso trágico hará que Allie y Jacob valoren todo lo que tienen y sobre todo, recuerden las cosas y personas importantes que hay a su alrededor.

‘The Neighbor’s Window’

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

También puedes leer: NOCHES EN CORTO: ‘QUERERTE TANTO’, DE GIANNI MORETTI

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!