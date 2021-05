Noches en corto: ‘The Strange Thing About the Johnsons’ de Ari Aster

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Los grandes nombres de la industria cinematográfica tienen que empezar de alguna manera. Nadie llega en su primer intento como director a filmar una película completa, y es aquí donde entran los cortos, donde demuestran las habilidades que tienen no solo para crear fotogramas con las cámaras, también confirmar que saben contar una historia para la pantalla grande. Y justo de eso queremos hablar en esta ocasión, de uno de los primeros trabajos de Ari Aster.

Antes de escribir y dirigir grandes cintas como Hereditary y Midsommar junto a A24, el cineasta neoroquino sorprendió a propios y extraños con un cortometraje impactante llamado The Strange Thing About the Johnsons. Esta trama fue la tesis de Aster mientras estudiaba en la escuela de posgrado del American Film Institute en California, y después se proyectó en festivales de cine independiente, como Festival de Cine Slamdance en Utah.

‘The Strange Thing About the Johnsons’

En esta película, Ari Aster nos cuenta la historia de la familia Johnson, integrada por los padres, Sidney y Joan junto a su único hijo, Isaiah. A los 12 años, el patriarca interrumpe a su Isaiah masturbándose, aunque luego de esta charla entre ambos descubrimos que el joven se estaba tocando con una foto de su padre. A partir de ahí, las cosas dan un giro inesperado mostrando una relación incestuosa llena de violencia, suspenso y terror psicológico.

Sin duda, The Strange Thing About the Johnsons fue el paso importante y arriesgado que Aster dio para que ahora, tenga la oportunidad de filmar todas las cintas increíbles que ha dirigido desde entonces. Aunque lo más importante, lejos de que se hizo viral en internet y recibió grandes elogios por parte de la crítica, en esta trama le mostró al mundo su estilo y de lo que era capaz. Sin más qué decir, los dejamos con una nueva entrega de Noches en corto.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!